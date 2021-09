Marvel’s Guardians of the Galaxy est passé à l’or avant la sortie de la PS5 et de la PS4

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ne seront pas victimes d’un retard de dernière minute, car le spin-off a devenu or avant sa date de sortie le 26 octobre sur PlayStation 5 et PS4. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, lorsqu’un jeu devient « or », cela signifie que la version principale du produit est terminée et prête à être fabriquée sur des disques Blu-ray. Bien sûr, de nos jours, les développeurs continuent généralement à travailler sur le produit jusqu’au lancement, en incorporant des correctifs et diverses autres optimisations.

Nous sommes ravis d’annoncer que #GOTGgame est devenu or ! 26 octobre nous voici #Tu as ça pic.twitter.com/opujnRDLNT– Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 14 septembre 2021

Au cas où vous l’auriez manqué, il y avait une nouvelle bande-annonce pour Marvel’s Guardians of the Galaxy qui a fait ses débuts lors de la sortie de Sony. Vitrine PlayStation en direct la semaine dernière. Allez-vous le récupérer au lancement ou attendrez-vous des critiques ? Prouvez que vous l’avez dans la section commentaires ci-dessous.