Marvel’s Eternals fera ses débuts exclusivement dans les cinémas

de Marvel Éternels sera diffusé exclusivement dans les cinémas et ne recevra pas de diffusion simultanée en streaming sur Disney +, selon un nouveau rapport d’initiés de l’industrie. Cela fait suite à l’énorme succès de la récente sortie Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui a jusqu’à présent rapporté plus de 162 millions de dollars dans le monde, battant de nombreux records au box-office en cours de route. Il a été signalé avant la publication de Shang-Chi que Disney déciderait de la meilleure façon d’aller de l’avant avec Éternels en fonction des résultats financiers, et il semble qu’ils aient maintenant décidé que les cinémas sont de retour.

Jusqu’à présent, seulement Veuve noire a reçu une sortie simultanée en salles et Disney +, avec la sortie Marvel disponible via Premier Access, et cela a donné lieu à de nombreuses controverses. La star principale Scarlett Johansson a depuis déposé une plainte contre Disney pour perte de revenus causée par la sortie du film sur sa plateforme de streaming, et déclare que « Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel. Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire . »

La controverse ne s’arrête pas là cependant, avec le PDG de Disney, Bob Chapek, décrivant la sortie en salles exclusive de Shang-Chi et la légende des dix anneaux sous la nouvelle fenêtre de 45 jours en tant qu' »expérience », un commentaire qui n’a pas été bien accueilli par l’acteur principal Simu Liu. Heureusement, et à juste titre, la soi-disant expérience a porté ses fruits, et il semble maintenant que le Éternels suivra Shang-Chi dans la quasi-incertitude d’une sortie plus traditionnelle.

Éternels présentera au public une toute nouvelle facette de l’univers cinématographique Marvel et reprendra après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers : Fin de partie. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario. Mettant en vedette un ensemble épique comprenant l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un Éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un Eternal avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’Eternal le plus fort, le film devrait être loin de manquer de performances exceptionnelles.

Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU, et il semble que vous deviez quitter votre domicile et aller au cinéma pour le voir. Cette nouvelle nous parvient grâce à la newsletter What I’m Hearing du rédacteur en chef du Hollywood Reporter, Matthew Belloni.

Sujets : Éternels