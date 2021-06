Marvel’s Avengers révèle un aperçu de l’expansion de Black Panther

Marvel Avengers – Griffes de combat Black Panther lance-fléchettes Nerf Power Moves

T'CHALLA EST BLACK PANTHER : Wakanda pour toujours ! Doté d'une force surhumaine grâce à une herbe mystique, T'Challa, roi du Wakanda, est le puissant Black Panther. INSPIRÉ DU PERSONNAGE CLASSIQUE DE MARVEL : Inspirés des puissants super-héros de l'univers Marvel, les déguisements NERF Power Moves permettent aux enfants à partir de 5 ans d'imaginer des aventures palpitantes. COUP DE GRIFFE : Les garçons et les filles pourront imaginer protéger la nation du Wakanda comme Black Panther ! Ils n'auront qu'à maintenir le bouton enfoncé en donnant un coup de griffe pour tirer deux fléchettes NERF. TOUT L'UNIVERS MARVEL : Les 80 années impressionnantes d'histoire de Marvel sont remplies d'action, d'aventure et de personnages hauts en couleur comme Iron Man, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, Black Widow et plus encore. JOUETS À COLLECTIONNER : Il existe aussi d'autres déguisements NERF Power Moves des Avengers de Marvel pour commencer une collection, les échanger entre amis ou les offrir (vendus séparément, dans la limite des stocks). Valeur éducative de Marvel : imaginer des histoires avec ses super-héros préférés. Figurine Marvel, le jouet parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus.