Marvel’s Avengers ne permettra pas aux joueurs de rejoindre les missions en cours

Le mois d’août est sur le point de se terminer, et cela dans le monde des jeux vidéo signifie que de grands titres vont commencer à nous arriver avant la période de Noël. L’un des premiers à arriver sera Les Avengers de Marvel, ce qui signifie l’atterrissage des super-héros Marvel les plus populaires sur nos consoles.

Si la première chose que nous avons pu voir du jeu en mouvement nous a laissé des doutes, la vérité est que nos impressions après avoir essayé sa dernière bêta sont plutôt bonnes. Même dans ce cas, le jeu peut encore être amélioré, et la preuve en est le patch qu’il recevra avant son lancement. A quelques jours de son lancement, nous apprenons plus d’informations sur le titre, et surtout comment son multijoueur fonctionnera.

Marvel’s Avengers ne prend pas en charge le lancement du jeu croisé

Comme vous le savez déjà, Marvel’s Avengers nous permettra de jouer en coopération plusieurs zones de guerre, ce qui servira à acquérir le meilleur équipement pour nos héros. Le jeu nous mettra en correspondance avec d’autres joueurs avec un niveau de puissance similaire, mais maintenant nous savons que nous ne pourrons pas rejoindre un jeu qui a déjà commencé. De plus, nous devons garder à l’esprit que si nous abandonnons une mission tôt, nous ne recevrons aucun type de récompense pour y avoir joué.

Ses responsables, Crystal Dynamics, avaient déjà confirmé que le jeu multiplateforme ne sera pas implémenté au lancement, mais il est possible que ces fonctionnalités arrivent avec le temps. Marvel’s Avengers arrivera sur 4 septembre pour Xbox One et PC, ainsi que Xbox Series X à la sortie. N’oubliez pas que si vous obtenez le titre pour Xbox One, vous pouvez profiter de la copie pour la prochaine console Microsoft totalement gratuitement grâce à Smart Delivery.