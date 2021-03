Marvel’s Avengers Dev double le niveau de progression Nerf

Ceux qui jouent toujours aux Avengers de Marvel et à la communauté des joueurs en général n’ont pas bien réagi aux nouvelles de la semaine dernière selon lesquelles le développeur Crystal Dynamics va nuire à la progression du niveau du jeu une fois la version PlayStation 5 lancée le 18 mars 2021. Le studio a confirmé qu’il augmenterait le nombre de XP nécessaire pour augmenter votre rang au fur et à mesure que vous progressez dans la moitié arrière du système de progression, de nombreux fans pensant que cela augmentera le travail nécessaire pour découvrir le contenu de fin de jeu. Au lieu d’annuler la décision sur la base de commentaires négatifs, l’équipe a maintenant doublé son engagement à donner suite à la mise à jour controversée.

Dans un article officiel de Reddit rédigé par le développeur, Crystal Dynamics tente de clarifier sa décision. Le développeur commence par mettre en place le scénario dans lequel vous montez de niveau, ou «dinging» comme le dit Crystal Dynamics, deux à trois fois par mission. « Alors, quel est le problème? C’est génial, me direz-vous. Le problème que nous voyions et entendions était que vous obteniez immédiatement plus de points de compétence que vous n’aviez le temps de revoir, d’appliquer et de vous habituer, avant prochaine mission et gagner vos prochains niveaux. J’espère que vous pourrez voir le problème ici. «

Le studio poursuit en expliquant que s’il veut absolument que les joueurs améliorent tous leurs super-héros, il ne veut pas encore que le processus devienne écrasant car vous êtes inondé de points de compétence prêts à être attribués.

Nous avons donc lissé les courbes de niveau supérieur pour que vous soyez moins susceptible de «ding» plus d’une ou deux fois par mission à l’extrémité supérieure. Il y a tellement de variabilité dans la rapidité avec laquelle vous pouvez gagner de l’XP (types de niveaux, sélection de mission, etc.), mais le résultat final de notre réglage était censé ajouter environ 3 à 5 heures pour atteindre le niveau maximum au total. Cela signifie niveler à un endroit plus stable toutes les 2 à 4 missions à l’extrémité supérieure. Nous considérons cela comme un moyen d’atteindre des seuils de «ding» plus clairs et de disposer de plus de temps pour s’engager et profiter de chaque acquisition de compétences.

Crystal Dynamics a ensuite déclaré que le prochain patch faciliterait la progression dans les premiers niveaux et que la suppression d’ennemis plus puissants accorderait un bonus d’XP. Nous dirions qu’un système de progression de niveau semble plus écrasant au début qu’au milieu, cependant. Une fois que vous avez maîtrisé l’arbre des compétences et ce qu’il a à offrir, ce sentiment peut se dissiper assez rapidement.

Les systèmes de progression RPG ont toujours fonctionné comme ils le sont une fois que la version PS5 de Marvel’s Avengers est lancée, mais le raisonnement de Crystal Dynamics ne concorde pas. Nous ne savons pas pour vous, mais monter de niveau semble toujours plus écrasant au début (ce qui sera maintenant fait encore plus vite) plutôt qu’à mi-parcours. Qu’en penses-tu? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.