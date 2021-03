Marvel surprend avec la dernière révélation de Avengers: Endgame

Depuis le début de son aventure avec Iron Man en 2008, merveille Les studios sont entrés dans l’histoire comme l’un des plus grands studios de cinéma de l’industrie. C’est pourquoi leurs films, où ils racontaient l’histoire des différents personnages, qui deviendront plus tard les Avengers, n’ont cessé de faire fureur.

À tel point qu’en 2019 et après onze ans d’aventures représentant les bandes dessinées de Stan Lee, merveille a décidé de conclure la saga avec Avengers: endgame. D’une durée de trois heures, cette fermeture du MCU a eu de grands moments qui ont surpris les fans, en particulier le décès d’Iron Man (Robert Downey Jr) et de Black Widow (Scarlett Johansson), les personnages qui se sont sacrifiés pour en sauver les autres.







Mais, en plus de cette souffrance qui a tant impacté les fidèles de merveille A l’image des simples spectateurs, il y a aussi la première fois que Thor (Chris Hemsworth) entre en scène, cinq ans après le premier clic de Thanos. Dans Avengers: guerre à l’infini (2018), le dieu du tonnerre est celui qui est le plus proche de mettre fin au méchant, mais autant qu’il parvient à se couper la tête, il réussit.

C’est précisément la raison pour laquelle, au début d’Endgame, il apparaît très déprimé et en mauvaise forme depuis qu’il a mis de côté l’exercice et s’est consacré à manger, boire de la bière et jouer à des jeux vidéo. Mais quand il pense que ses jours Avenger sont révolus, Hulk et Rocket se rendent à Asgard pour le recruter pour une mission.

Le moment où Thor montre sa dépression. Photo: (IMDB)



Dans un premier temps, Thor refuse la demande de ses amis et anciens coéquipiers tout en montrant la vie qu’il mène désormais. Et c’est juste là que Miek et Korg se concentrent sur Fortnite et ont une dispute verbale avec quelqu’un du nom de Noobmaster69.

Qui est Noobmaster69? Marvel le résout:

Tout comme, avant sa mort, Stan Lee est apparu à plusieurs reprises, jouant des figurants, ce joueur grossier a aussi une identité. Et, même si cela semblait être une blague de Marvel Studios qui n’allait pas être plus importante, la nouvelle publicité pour « Falcon and the Winter Soldier » avec Xbox la remet sur la scène.







Dans la publicité, Sam Wilson (Anthony Mackie) apparaît dans un magasin testant une console et, l’employé qui l’assiste est précisément Noobmaster69, joué par DC Pierson. Son rôle a également eu une place dans Captain America: The Winter Soldier (2014), où il est apparu en tant que commis de magasin Apple.