Marvel Studios paie 5 000 € aux créateurs pour utiliser leurs histoires

La franchise de films Marvel Studios s’étend sur 24 films à ce jour, en ajoutant un de plus à la liste avec la première de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » en septembre, en plus de deux sorties en attente cette année avec « Eternals » dans novembre et « Spider-Man: Far From Home » en décembre, grâce à la collaboration avec Sony Pictures.

Sans compter les productions prévues pour la première via Disney +, Marvel Studios a un calendrier de sorties intéressant en 2022 qui comprend les suites attendues de Doctor Strange et Black Panther. Bref, l’étude est dans l’un des moments les plus favorables de son histoire.

Après la première de « The Falcon and the Winter Soldier » au début de l’année, Ed Brubaker, l’un des créateurs de Winter Soldier, a déclaré qu’il avait des sentiments mitigés avec la série, étant une exception parmi les créateurs de Marvel Comics, qui ne soyez généralement pas trop bruyant sur la façon dont leurs créations sont représentées dans le MCU.

Marvel Studios ajoute constamment au générique de chacune de ses créations les noms des personnes responsables de leur création, comme une sorte de reconnaissance envers les auteurs. Bien que récemment, de nouvelles informations soient apparues sur la structure de rémunération de l’entreprise.

Un nouveau rapport de The Guardian indique que Marvel ne verse aux écrivains et artistes dont le travail apparaît dans le MCU qu’un total de 5 000 €, confirmé par trois sources différentes, qui ont également reçu à titre de « compensation » une invitation à assister à la première de la. bande sur laquelle apparaît votre création.

Jusqu’à présent, Marvel a refusé de publier une réponse officielle à ce sujet, notant un problème de confidentialité à ce sujet. On estime que Marvel Studios a gagné près de 23 milliards de dollars de sa franchise cinématographique, dont une partie atteint la barre du milliard de dollars de son box-office mondial brut.

Cette information s’ajoute à la question de l’action en justice que l’actrice Scarlett Johansson a déposée contre la société Disney pour la première qu’elle a réalisée à Disney + Premiere Access avec le film « Black Widow », dont l’actrice est productrice exécutive. Il ne reste plus qu’à voir comment la pression médiatique aura un effet sur ces pratiques d’entreprise.