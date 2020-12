Marvel Studios: Legends TV Show explore les personnages emblématiques du MCU sur Disney + en janvier

Un autre nouveau spectacle Marvel a été annoncé pour Disney +. Marvel Studios: Légendes devrait faire ses débuts dans le service de streaming en janvier, rejoignant une liste déjà massive de séries se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, la série examinera les personnages, les événements et les événements importants au sein du MCU, à commencer par Wanda Maximoff et Vision.

Marvel Studios: Legends est une nouvelle série qui revisite certains des moments les plus emblématiques du MCU, un personnage à la fois. Avec Wanda Maximoff et Vision, les deux premiers épisodes commencent à être diffusés le 8 janvier, uniquement le #DisneyPlus. pic.twitter.com/iTN2kNdhFv – Studios Marvel (@MarvelStudios) 15 décembre 2020

Marvel Studios: Légendes devrait faire ses débuts le 8 janvier 2021. Les deux premiers épisodes tomberont ce jour-là, avec un épisode centré sur Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch, tandis que l’autre examinera la vision de Paul Bettany. Pas par hasard, les épisodes feront leurs débuts une semaine avant WandaVision, qui lancera officiellement la phase 4 du MCU. Un synopsis de la série a été révélé, qui se lit comme suit.

« Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de s’étendre, Marvel Studios: Legends célèbre et codifie ce qui s’est passé auparavant. Revisitez les héros épiques, les méchants et les moments de tout le MCU en préparation des histoires très attendues qui restent à venir. Chaque segment dynamique alimente directement dans la prochaine série diffusée en première sur Disney +, préparant le terrain pour de futurs événements. Marvel Studios: Legends tisse les nombreux fils qui constituent l’univers cinématographique Marvel sans précédent. «

Le MCU s’agrandit. Pas seulement avec les films sur grand écran dans les phases 4 et 5, mais avec un énorme lot d’émissions en direct sur Disney + qui seront fortement liées aux films. Ce sera beaucoup de choses à suivre, et tout est lié. L’idée de publier une émission qui aide à relier l’histoire essentielle du MCU pour ces projets à venir a beaucoup de sens. C’est aussi très probablement une émission relativement bon marché qui a une longue durée de conservation.

Il renforce encore l’engagement de Disney et Marvel Studios envers Disney +. Lors de la présentation de la journée des investisseurs Disney la semaine dernière, plusieurs nouveaux spectacles MCU tels que Invasion secrète, Guerres d’armure et Coeur de pierre ont été annoncés, ainsi qu’une série de Je suis Groot un short et un gardiens de la Galaxie spécial vacances. Ils rejoignent les émissions MCU en direct déjà annoncées, notamment Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune, ainsi que l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si? Compte tenu de la popularité du MCU, il n’est pas surprenant que Disney s’appuie tellement dessus pour le contenu.

Côté cinéma, Veuve noire, Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Spider-Man 3 et Thor: l’amour et le tonnerre constituera la phase 4. D’autres projets comprennent Capitaine Marvel 2, Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Panthère noire 2, aussi bien que Lame et Les quatre Fantastiques les redémarrages, qui feront probablement tous partie de la phase 5. Il y a donc beaucoup de choses à venir au cours des prochaines années pour que cette émission puisse en profiter. Marvel Studios: Légendes fait ses débuts le 8 janvier. Cette nouvelle nous parvient via Marvel.com.

