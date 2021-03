Marvel Studios félicite l’équipe Avatar pour son record de Back Box Office

Toute la puissance combinée des super-héros du MCU n’a pas été à la hauteur de James Cameron, en tant que long métrage de 2009 du cinéaste. Avatar a récemment fait une réédition en Chine, retournant en salles pour des projections IMAX et 3D. Avec les gains supplémentaires, Avatar a officiellement repoussé Avengers: Fin de partie du sommet pour récupérer à nouveau le titre du film le plus rentable de tous les temps.

Les gens de Marvel ont pris la bosse dans le bon esprit, avec Joe et Anthony Russo, les réalisateurs de Avengers: Fin de partie tweetant, « En vous remettant le gant … @JimCameron », tandis que Marvel Studios a également tweeté leur amour.

Mettre AvatarEn perspective, le film a pu générer 8,9 millions de dollars de revenus supplémentaires en Chine lors de sa réédition, ce qui porte son total mondial à 2 798 579 794 dollars. Gardez à l’esprit que le film est toujours en cours d’exécution dans les salles de cinéma, de sorte que le décompte final au box-office sera probablement encore plus élevé.

Il y a aussi le fait que Avengers: Fin de partie lors de sa sortie initiale était en fait incapable de battre Avatar pour prendre la première place au box-office. C’était seulement quand Fin du jeu est sorti en salles pour la deuxième fois avec des « images bonus » que le film était enfin (et à peine) capable de se démarquer Avatar avec quelques millions de gains supplémentaires.

L’échec de Fin du jeu battre Avatar au box-office pose une question majeure pour Hollywood, qui voit aujourd’hui les films en franchise comme le seul moyen de tuer dans les salles. La compréhension générale est que ce n’est que lorsque le public est accro aux premiers films d’une série que les films ultérieurs sont en mesure de récolter les bénéfices avec un milliard de dollars brut, tout comme le succès financier relativement modeste de Homme de fer au début du MCU a finalement conduit à Fin de partie milliards de dollars bruts.

Mais Avatar était un film autonome qui a quand même réussi à s’imposer grâce à la force de son histoire et au monde extraterrestre fascinant de Pandora que Cameron a donné vie avec de superbes visuels 3D. Espérons que le succès de Avatar incitera Hollywood à prendre plus de risques sur le contenu original au lieu de se fier uniquement à des adaptations de bandes dessinées, de livres et de jeux vidéo avec des fanbases intégrés.

Bien que Avatar a commencé comme une fonctionnalité autonome, Cameron avait toujours voulu que ce soit le début d’une nouvelle franchise. Le cinéaste travaille actuellement dur pour filmer plusieurs suites qui exploreront de nouvelles parties de Pandora. Dans le passé, Cameron avait décrit le prochain « AvatarVerse » comme « Le Parrain situé dans l’Espace » avec un fort accent sur la famille.

«Je me suis retrouvé père de cinq enfants, à commencer à réfléchir à ce que serait une histoire d’Avatar si c’était un drame familial, si c’était Le Parrain. De toute évidence, un genre très différent, mais j’ai été intrigué par cette idée. vraiment ce que c’est. C’est une saga familiale générationnelle. Et c’est très différent du premier film. Maintenant, c’est le même type de décor, et il y a le même respect pour le choc du nouveau, que nous voulons vous montrer des choses qui ne seulement vous n’avez pas vu, mais vous n’avez pas imaginé. Je pense que c’est absolument essentiel. Mais l’histoire est très différente. «

«C’est une continuation des mêmes personnages, mais que se passe-t-il lorsque des guerriers qui sont prêts à se suicider et à sauter des falaises sur le dos de gros toruks orange, que se passe-t-il quand ils grandissent et ont leurs propres enfants? une histoire très différente. Maintenant, les enfants sont les preneurs de risques et les acteurs du changement. Donc, c’est intéressant, mais cela a du sens pour moi. Tout le monde est soit un parent, soit ils ont au moins des parents, et si vous les grandes franchises qui réussissent maintenant, cela ne les intéresse pas vraiment. «

Nous devrons attendre et voir si Avengers: Fin de partie est réédité par Disney pour regagner son titre au box-office. Pour l’instant, la possibilité d’un autre Avatar la réédition dans les états se profile avec la sortie de Avatar 2 dans les théâtres.

