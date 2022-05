Marvel Studios conclut un accord pour utiliser la ressemblance de Stan Lee pendant les 20 prochaines années

Pendant plus de trente ans, Stan Lee a fait des camées dans presque tous les spectacles et films basés sur Marvel Comics. Même si sa mort a malheureusement mis fin à ces camées, Marvel Studios a conclu un accord pour s’assurer que son image reste une partie de l’histoire de Marvel pendant au moins les deux prochaines décennies. Dans une nouvelle annonce de Genius Brands, Marvel Studios est parvenu à un accord qui garantit les droits d’utilisation du nom, de l’image, de la signature et de la voix de la légende de la bande dessinée dans les films et les émissions de télévision pour les 20 prochaines années. L’accord comprend également l’utilisation de séquences et d’enregistrements vocaux existants de Lee, ainsi que les droits exclusifs d’utilisation de ceux-ci dans tous les parcs à thème, bateaux de croisière et marchandises de Disney.

« En tant que partenaire commercial et ami de longue date de Stan, j’ai hâte de commémorer son travail de cette nouvelle manière », a déclaré Gill Champion, président de POW! Divertissement. « Établir une connexion avec ses fans est important pour nous et c’est un privilège de pouvoir le faire en son nom. »

« Nous sommes fiers d’être les gardiens des droits incroyablement précieux sur le nom, l’image, la marchandise et la marque de propriété intellectuelle de Stan Lee », a déclaré Andy Heyward, président-directeur général de Genius Brands. « Et, il n’y a pas de meilleur endroit que Marvel et Disney où Stan devrait être pour ses films et ses expériences dans les parcs à thème. Alors que nous entrons dans l’année du centenaire de l’anniversaire de Stan, le 28 décembre 2022, nous sommes ravis de voir que sa mémoire et son héritage continueront pour ravir les fans grâce à ce nouvel accord à long terme avec Marvel.

De nombreux fans pensent que Stan Lee est Marvel







Bien que de nombreux créateurs soient impliqués dans le monde de Marvel Comics et de Marvel Studios, il n’est pas injuste de dire que la plupart des fans diraient que Stan Lee était et sera toujours au cœur de tout ce que fait Marvel. Après avoir créé certains de leurs personnages les plus emblématiques, il n’est pas surprenant que Marvel veuille garder la mémoire de Lee vivante à travers de futurs projets. On ne sait pas exactement comment Marvel Studios et Disney utiliseront son nom et son image à l’avenir.

Bien qu'il ait été dit que Marvel Studios n'avait pas l'intention de ressusciter Lee grâce à l'utilisation de la technologie CGI, il existe encore plusieurs façons amusantes de faire référence à l'icône, telles que l'inclusion de GLKH dans le nouveau Elle-Hulk bande annonce. Pour les fans du nouveau Elle-Hulk comics, les initiales se rapportent au cabinet d'avocats fictif Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holliway, pour qui Jennifer Walters est invitée à diriger la division juridique des super-héros par Holden Holliway. Les autres partenaires de l'entreprise sont Goodman, en référence à l'éditeur Marvel Martin Goodman, Kurtzberg, faisant référence au nom de famille original de l'artiste Jack Kirby, et Lieber, comme vous pouvez le deviner, était le nom de famille original de Stan Lee. Cela montre que même lorsqu'il ne présente pas Lee à l'écran, Marvel a de nombreuses façons de s'assurer qu'il fait partie de tout ce qu'ils font.









