Marvel Star Letitia Wright répond à l’idée de reprendre le flambeau dans Black Panther 2

Panthère noire : Wakanda pour toujours étoile Letitia Wright a répondu à l’idée que son personnage Shuri assume le rôle de Panthère noire après la mort de T’Challa. S’adressant à Empire, Wright a joué les choses timidement en discutant de l’idée de devenir la nouvelle Black Panther dans la suite à venir, qualifiant le sujet de « délicat » avant de révéler qu’elle savait depuis le début que le port de la combinaison de vibranium pourrait être à l’horizon.





« C’est une question difficile à répondre. J’en ai discuté avec Ryan et Chad lorsque nous faisions Black Panther, et nous en avons brièvement parlé. Quand j’ai réalisé que je jouais Shuri, c’était quelque chose que j’attendais vraiment avec impatience.

Shuri devient Black Panther dans les pages de Marvel Comics, et tandis que Wright révèle que l’idée que Shuri prenne le relais était déjà quelque chose qui a été discuté entre elle, le réalisateur Ryan Coogler et l’acteur Chadwick Boseman à l’époque où ils faisaient la première sortie, il est peu probable que Wright ait pensé que l’idée se concrétiserait si tôt.

FILM VIDÉO DU JOUR

Malheureusement, une nouvelle Black Panther est maintenant nécessaire après la mort tragique de Chadwick Boseman, décédé en août 2020 après une bataille privée contre le cancer du côlon. Il y a plusieurs personnages qui pourraient entrer dans les bottes de vibranium, avec des goûts de Shuri et M’Baku de Winston Duke les grands favoris.





Des rumeurs de fuites de complot ont révélé qui deviendra Black Panther

Studios Marvel

Attention, il est possible SPOILERS pour Black Panther : Wakanda Forever à suivre.

En attendant la sortie de Panthère noire : Wakanda pour toujours, les détails de l’intrigue auraient été divulgués et révéleraient qui deviendra le prochain Black Panther après la disparition soudaine de T’Challa. Les détails apparents de l’intrigue indiquent que T’Challa décède de « maladie » avant le début de la « guerre entre Wakanda et Atlantis ». C’est là que Shuri entre dans la mêlée, fabriquant « une fleur artificielle pour acquérir les pouvoirs de la panthère noire et gagner le plan ancestral ». Cela conduit à une apparition majeure, car Shuri s’attend à revoir T’Challa mais rencontre à la place Killmonger, qui « l’aide à devenir la nouvelle Black Panther ». Ainsi, selon cette fuite, Shuri de Letitia Wright reprendra effectivement le flambeau.

Le potentiel SPOILERS continuez, avec la fuite de l’intrigue indiquant qu’à la suite de la bataille entre les nations de Wakanda et d’Atlantis, Shuri « vainc Namor mais ne le tue pas ». Il est ensuite révélé que M’Baku devient « le nouveau roi de Wakanda alors que Shuri est la Black Panther », permettant aux deux personnages préférés des fans de Black Panther de poursuivre ensemble l’héritage laissé par T’Challa de Boseman.

Réalisé par Ryan Coogler, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait être publié le 11 novembre 2022, en tant que dernière partie de la phase quatre du MCU.