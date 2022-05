Marvel signe un accord pour que CGI Stan Lee apparaisse dans de futurs films

Genius Brands International et POW! Entertainment a signé un 20-an traiter avec Marvel pour autoriser le nom et la ressemblance de Stan Lee.

Malgré le décès de l’écrivain emblématique de la bande dessinée en 2018, l’image de Lee sera utilisée pour les longs métrages, les émissions de télévision, les parcs à thème Disney, les « expériences » et le merchandising, selon The Hollywood Reporter.

Président-directeur général de Genius Brands Andy Heyward a déclaré que le nouvel accord permettra à l’héritage de Lee de perdurer.

« Cela garantit vraiment que Stan, grâce à la technologie numérique et aux images d’archives et à d’autres formes, vivra dans le lieu le plus important, les films Marvel et les parcs à thème Disney », a-t-il déclaré.

« C’est une affaire large. »

Crédit : 20th Century Studios/ Constantin Film/ FilmFlex/ Alamy

Le cerveau derrière les super-héros les plus aimés de Marvel co-fondé POW ! Entertainment en 2001, mais peu de temps avant sa mort, il a déposé une USD Poursuite de 1 milliard de dollars contre la société pour fraude et conversion.

Le Guardian rapporte que le procès a été intenté après avoir accusé POW! Divertissement d’autoriser son nom et sa ressemblance avec Hong Basé à Kong la société Came international sans son autorisation.

Il a déclaré que POW! Le PDG du divertissement Shane Duffy et co-fondateur Gill Champion lui avait présenté ‘un non exclusif licence’ pour POW! qu’il signe, sous Came International, d’utiliser sa ressemblance et d’autres propriétés intellectuelles.

Cependant, le contrat s’est avéré être un accord exclusif, que Lee a déclaré qu’il n’aurait jamais signé s’il l’avait su.

Lee affirme également que la société lui a fait signer l’accord alors qu’il s’occupait de sa femme en phase terminale alors que sa vue commençait également à baisser.

Crédit : Alamy

Cependant, POW! Entertainment a déclaré que les allégations de Lee étaient complètement « sans fondement » et que le procès a ensuite été abandonné des mois avant sa mort, selon The Verge.

Après avoir rejeté le procès, Lee a déclaré dans un communiqué: « Tout cela a été déroutant pour tout le monde, y compris moi-même et les fans, mais je suis maintenant heureux d’être entouré de ceux qui veulent le meilleur pour moi. »

Il a poursuivi: « Je suis ravi de mettre le procès derrière moi, de reprendre les affaires avec mes amis et collègues de POW! et de lancer la prochaine vague de personnages et d’histoires incroyables! »

Après avoir joué dans 37 longs métrages Marvel, Heyward a déclaré au Hollywood Reporter que le public aimerait revoir Lee sur le grand écran.

« Le public a vénéré Stan, et si c’est fait avec goût et classe, et respectueux de qui il était, [uses of his likeness] seront les bienvenus », a-t-il déclaré.