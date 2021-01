Marvel révèle le nombre de chapitres de «WandaVision

Studios Marvel a officiellement révélé le nombre d’épisodes de la prochaine série «WandaVision» et c’est plus long que quiconque l’aurait fait. attendu.

La première série de Studios Marvel durera officiellement 9 épisodes, plus long que les six épisodes rumeurs à l’origine pour la série sur Disney +.

Ceci signifie que «WandaVision» sera en première le 15 janvier et se poursuivra jusqu’au dernier vendredi avant « The Falcon and The Winter Soldier » premières sur 19 mars.

Fait de la série un épisode plus long que l’autre grand spin-off de la franchise, la série « Star Wars le Mandalorian », qu’il a obtenu 2 saisons de 8 épisodes.

« WandaVision de Marvel Studios est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres surpuissants qui vivent des vies de banlieue idéalisées, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble », a déclaré Marvel dans un communiqué de presse lundi.

Il y a des mois, Murphy’s Multiverse a d’abord rapporté avec précision le nombre de neuf épisodes pour « WandaVision ».

La série est dirigée par Shakman mat avec Jac Schaeffer comme auteur principal. Le compositeur est Christophe Beck, et le sujet est Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.