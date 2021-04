Marvel révèle de nouveaux jouets basés sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Hasbro a révélé sa gamme de jouets connectés à Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, des personnages au jeu de rôle!

Un nouveau film Marvel appelle à de nouveaux jouets, et aujourd’hui, Hasbro nous a donné notre premier aperçu (officiel) de leur gamme pour Shang-Chi. Donc, en plus d’obtenir cette première bande-annonce hier, il y a encore plus de bonté pour les fans impatients de profiter aujourd’hui:

Tout d’abord, quelques nouveaux personnages de la ligne Marvel Legends (comme The Black Series, mais pour Marvel).

Les fans, les collectionneurs et les enfants peuvent profiter de cet assortiment de figurines MARVEL LEGENDS SERIES 6 POUCES SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX, inspirées des personnages du film MARVEL SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX. Ces figurines de 6 pouces de qualité présentent un design haut de gamme, des détails et de multiples points d’articulation pour poser et afficher dans une collection MARVEL. Les personnages de cet assortiment incluent SHANG-CHI, WENWU, XIALING, DEATH DEALER, etc. Disponible chez la plupart des grands détaillants.

En plus de ceux-ci, il y a quelques autres figurines de six pouces qui offrent un peu plus de facteur de jeu / d’action de combat pour les enfants. Vous pouvez serrer les jambes pour une action automatique ou prendre le pack de deux pour recréer des combats emblématiques.

Les enfants peuvent imaginer leur propre aventure pour revendiquer leur destin avec ces MARVEL SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX PACK DE COMBAT 6 POUCES inspirés du film SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX, qui fait partie du MARVEL UNIVERS CINEMATIC . SHANG-CHI se bat contre DEATH DEALER avec un puissant coup de pied rond, inspiré du film! Les enfants peuvent imaginer que l’ennemi tombé se remet du coup et se lève, et SHANG-CHI frappe encore et encore avec des coups de pied ronds pour des tonnes de plaisir répétable et bourré d’action! Les coups de pied de SHANG-CHI sont rapides! Il est facile de jouer avec: attrapez la jambe, tordez le torse, appuyez sur le bouton et frappez! L’ennemi est terrassé par le mouvement d’arts martiaux classique, le coup de pied rond!

Il y a aussi ces super petites mini-figurines que vous pouvez ramasser. Ils sont une torsion amusante sur la «boîte aveugle» car vous devrez casser ces «briques» ouvertes pour voir ce que vous obtenez.

Les enfants peuvent imaginer leur propre aventure pour revendiquer leur destin avec le MARVEL SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX MINI-FIGURINES BRICK BREAKERS 2 POUCES, inspirées du film SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX, qui fait partie du UNIVERS CINÉMATIQUE MARVEL. L’excitation commence par se préparer à ouvrir la boîte BRICK BREAKERS! Avec un adulte tenant la boîte, les enfants peuvent couper la brique, tout comme SHANG-CHI dans le film! Avec une grande grève à la baisse, les enfants sortent cinq mini-figurines mystérieuses de 2 pouces basées sur des personnages du film. Lorsque la boîte s’ouvre, le plaisir continue! Ouvrir la boîte est aussi amusant que les jouets du personnage du film MARVEL à l’intérieur! Collectionne les 21 mini-figurines!

Bien sûr, aucun nouveau film d’action n’est complet avec des jouets de jeu de rôle qui permettent aux enfants de capturer la magie de leurs personnages préférés. Du bâton à l’arme à «dix anneaux», ce sont plutôt chouettes!

Tous devraient être lancés à l’automne 2021, plus que probablement en septembre avec les succès du film. Lequel de ceux-ci vous passionne le plus?

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sort en salles sur 3 septembre 2021.