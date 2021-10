Marvel préparerait un film avec Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Hardy

Cela fait des mois que Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire ils sont la cible des mêmes rumeurs : ils travailleront ensemble sur le dernier film de Spider-Man, Pas moyen de rentrer. Le film, qui s’ouvre le 17 décembre dans le monde entier, est devenu l’un des plus attendus car la possibilité du spiderverse sonne avec de plus en plus de force pour tous les fans de Marvel.

Reste que force est de constater que plus d’une fois les trois interprètes de Spider-Man se sont chargés de démentir totalement cette information. Tom Holland Il a assuré qu’il lui serait très difficile de ne pas avoir découvert le Spiderverse, car il est précisément le protagoniste. Alors, Andrew Garfield Il en a parlé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il a clairement indiqué que cela n’arriverait pas. Finalement, Tobey Maguire C’est lui qui a gardé le profil le plus bas à cet égard.

Cependant, maintenant, les trois mêmes acteurs sont victimes d’autres spéculations. Mais, pour ces potins ils ne sont pas seuls, mais ça ajoute Tom Hardy. L’interprète de Venom et qui vient de sortir son deuxième film, Carnage libéré, cela pourrait s’ajouter à un croisement avec le combo Spider-Man. D’après ce qui s’est passé, Marvel travaillerait sur un film qui les trouverait, pour la première fois, à quatre d’entre eux.

Selon Daniel Richtman, l’initié qui fournit habituellement des informations sur le monde des super-héros, des négociations sont déjà en cours. D’après ce que le journaliste a déclaré, les trois Peter Parker et Hardy’s Venom affronteraient le méchant Knull. Ce méchant n’est pas nouveau dans l’univers Marvel, mais est plutôt très célèbre dans les bandes dessinées.

Knull est dépeint comme une divinité maléfique qui a créé les symbiotes connus sous le nom de Klyntar et Exolons. Cependant, la vérité est qu’il n’y a toujours pas de confirmation officielle à ce sujet et, en fait, nous devrions encore attendre pour voir si le spiderverse est réalisé dans Spider-Man : pas de chemin à la maison. Marvel et Sony ont maintenu, comme toujours, un secret absolu autour de ce film et, apparemment, il continuera de le faire.

