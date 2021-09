Marvel poursuit pour conserver les droits d’Avengers, d’Iron Man et de Spider-Man dans le MCU

Les chefs Marvel de Disney prennent des mesures pour s’assurer que la machine d’impression d’argent MCU peut continuer sans être gênée par les héritiers des créateurs de bandes dessinées. Des personnages de bandes dessinées emblématiques comme The Avengers, Spider-Man, Dr. Strange, Black Widow, Ant-Man, Hawkeye, Iron Man et Thor, qui ont peuplé les superproductions mondiales de Disney, sont mêlés à un bras de fer qui a les deux héritiers et Disney classant des poursuites.

Des poursuites ont été intentées contre les héritiers de certaines légendes tardives de la bande dessinée, notamment Stan Lee, Steve Ditko et Gene Colan. Les poursuites demandent « un jugement déclaratoire selon lequel ces personnages à succès ne sont pas éligibles à la résiliation du droit d’auteur en tant qu’œuvres destinées à la location ». Si Marvel perd, Disney devrait partager la propriété de personnages estimés à des milliards de dollars.

Les avis de résiliation ont commencé le mois dernier avec le dépôt par l’administrateur de la succession de Steve Ditko de la résiliation de l’utilisation de Spider-Man qui a commencé sous forme de bande dessinée en 1962. En vertu des dispositions de résiliation de la loi sur le droit d’auteur, « les auteurs ou leurs héritiers peuvent récupérer les droits une fois accordés à éditeurs après avoir attendu une période de temps fixée par la loi. Selon l’avis de résiliation, Marvel devrait renoncer aux droits de Ditko sur son personnage emblématique en juin 2023.

La ligne des avis de résiliation s’allonge. Larry Lieber (également un écrivain de Marvel) a déposé des avis de résiliation pour ses créations en mai dernier avec les héritiers de Don Rico, créateur de Black Widow. Le groupe est représenté par Marc Toberoff, expérimenté dans le monde des poursuites judiciaires en matière de bandes dessinées et qui a représenté les créateurs de Superman Jerry Siegel et Joe Schuster dans une tentative de licenciement contre DC pour laquelle il a perdu. Dan Petrocelli d’O’Melveny a plaidé pour DC et a gagné en affirmant « une ingérence délictuelle dans ses droits ».

Eh bien, Disney savait exactement vers qui se tourner, car Dan Petrocelli les représentera pour conserver les droits de nombreux personnages du MCU. La « Méthode Marvel » a été utilisée pour plaider le cas de DC. En clair, les artistes étaient des pistolets à louer et non des propriétaires de leurs créations. « Marvel avait le droit d’exercer un contrôle créatif sur les contributions de Lieber et a payé à Lieber un tarif par page pour son travail. » Petrocelli a déposé plusieurs poursuites à New York et en Californie contre Larry Lieber, Don Heck, Patrick Ditko, Don Rico et Keith Dettwiler. Les cas se concentreront sur qui a «créé» les célèbres personnages de bandes dessinées et qui devrait être considéré comme l’auteur statutaire.

C’est dans la timonerie de Toberoff, il y a près d’une décennie, il représentait la succession de la légende de la bande dessinée Jack Kirby pour savoir s’il pouvait mettre fin à une concession de droit d’auteur sur Homme araignée, X-Men, L’Incroyable Hulk et Le Puissant Thor. Ils ont perdu devant les juridictions inférieures en août 2013, au motif qu’il était un pigiste et qu’il avait fourni ses documents en tant qu’œuvre louée.

L’affaire Kirby a attiré l’attention de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, et il semblait que l’affaire serait portée devant la plus haute juridiction. Avant que les juges aient eu le temps de décider s’ils entendaient l’affaire, Marvel a réglé à l’amiable. Le procès de Marvel qualifie la dernière controverse de « circonstances pratiquement identiques » à celles de Kirby.

Si les demandeurs d’armes à feu, les pigistes ou les créateurs, selon la façon dont vous le voyez), gagnent, Disney s’attend à conserver une partie des droits sur les personnages. Le studio partagerait alors les bénéfices avec les autres. Il convient d’ajouter que les dispositions de résiliation de la loi sur le droit d’auteur ne s’appliquent qu’aux États-Unis, ce qui permettrait à Disney de contrôler et de tirer profit de toute entreprise étrangère. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Avengers, Iron Man, Spider-man