Marvel : pour cette raison Tom Holland continuera d’être Spider-Man dans le MCU

Les Univers cinématographique Marvel Il présente plusieurs stars qui sont aimées de leurs fans, mais peu peuvent atteindre le niveau de popularité de Tom Holland. Il joue Homme araignée depuis 2016, date à laquelle il est apparu dans Captain America : guerre civile, mais Pas de retour à la maison, En salles le 17 décembre, ce pourrait être son dernier film. Pourquoi resterait-il ?

Comme indiqué précédemment, l’acteur a un contrat avec Sony jusqu’à fin 2021 et un renouvellement n’a pas encore été confirmé. A l’époque, il déclarait : « C’est la première fois depuis que j’ai signé avec Spider-Man que je n’ai de contrat avec personne, je pourrai faire du ski, ce qu’ils ne me laisseraient pas faire car c’est un sport dangereux », laissant les portes ouvertes pour une sortie, mais il semble que les plans ont changé.

+ Pour cette raison, Tom Holland continuera d’être Spider-Man

Alors que dans un récent sondage de Divulgacher Les fans ont assuré qu’en cas d’adieu, ils voulaient revoir Tobey Maguire, cette semaine une nouvelle est arrivée qui a eu un impact sur le MCU. Le 1er octobre, la suite de Venin, où l’on avait davantage le personnage incarné par Tom Hardy. Après la bande, nous avons vu la scène post-générique, qui était vraiment émouvante pour montrer le premier croisement majeur entre le symbiote et le Homme araignée de Hollande.

Avec ce grand moment, nous pourrions nous assurer que Les plans de Marvel Studios et Sony avec les deux chiffres ne seront pas dans un croisement possible dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ceci est dû au fait Ils sont deux des super-héros les plus demandés de la franchise Et ils peuvent montrer plus d’aventures ensemble après que le multivers ait été déclenché par le docteur Strange, comme nous l’avons vu dans la première bande-annonce du film Spidey 3.

Cela fait suite à l’un des derniers rapports de Daniel Richtman, l’initié le plus célèbre d’Hollywood, qui a donné il y a quelques jours des détails sur le prochain mouvement des sociétés de production. Après que Pas moyen de rentrer, Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield feraient équipe avec Venom de Tom Hardy pour combattre le méchant Knull, quelque chose qui correspond au MCU pour le lien de ce personnage avec Gorr, qui apparaîtra dans Thor 4. Le temps nous dira si cela sera confirmé, mais c’est le souhait de tout le fandom.

