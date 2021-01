Marvel Phase 4 démarre enfin la semaine prochaine avec WandaVision sur Disney +

Cela fait bien plus d’un an, mais l’univers cinématographique Marvel se prépare enfin pour son retour la semaine prochaine. La phase 4 du MCU débutera officiellement avec la sortie de WandaVision sur Disney +, avec la série d’action en direct qui devrait faire ses débuts le 15 janvier. Ce n’était pas toujours le plan, mais 2020 a forcé Disney et Marvel Studios à changer un peu les choses. Quoi qu’il en soit, les fans qui attendaient avec impatience plus de contenu MCU en auront beaucoup à faire au cours des deux prochaines années, ce qui devrait largement compenser le temps perdu.

La dernière fois que nous avons quitté les héros du MCU, c’était dans le après Avengers: Endgame, qui est sorti en salles en 2019. Le film a été l’aboutissement de plus d’une décennie de narration interconnectée. Il est devenu le film le plus rentable de tous les temps et a répondu aux attentes élevées qui y étaient placées. Spider-Man: loin de chez soi, le dernier film MCU Phase 3, a suivi. À certains égards, cela a joué comme un épilogue pour Fin du jeu. Encore une fois, le film a été un énorme succès et a mis en place des pièces pour l’avenir.

Cet avenir était à l’origine censé arriver sous la forme de Veuve noire en mai 2020. Le film solo tant attendu de Natasha Romanoff de Scarlett Johansson était censé lancer la phase 4. Mais, avec des salles fermées pendant une grande partie de l’année et le box-office sur le maintien de la vie, Veuve noire, ainsi que le reste de la liste à venir de Marvel Studios, a été retardé plusieurs fois. Les titres ont été déplacés et les choses sont restées incertaines pendant un certain temps. Heureusement, la poussière est enfin retombée et c’est parti pour les courses ici dans quelques jours.

L’un des plus gros changements à l’approche de la phase 4 du MCU sera l’ajout d’émissions de télévision en direct. Agents du SHIELD et d’autres émissions existaient avant, mais elles se sentaient toujours éloignées des films. Plus maintenant. WandaVision va commencer une tendance à ce que ces émissions soient fortement liées au reste du MCU, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany revenant en tant que Scarlet Witch et Vision, respectivement. Les autres émissions en direct annoncées pour la phase 4 comprennent Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel et l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si?. D’autres émissions Disney + telles que She-Hulk, Chevalier de la lune, Guerres d’armure et Invasion secrète ont été annoncés, mais certains d’entre eux pourraient finir par faire partie de la phase 5.

Du côté du film, la phase 4 consistera en Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et le actuellement sans titre Spider-Man 3 en 2021. Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Panthère noire 2, Capitaine Marvel 2 et un mystère titre MCU suivra en 2022, qui pourrait être le Lame redémarrer avec Mahershala Ali. D’autres projets tels que Les quatre Fantastiques, Ant-Man et la guêpe: Quantumania Et un X Men le redémarrage fera partie de la phase 5. Tout commence lorsque WandaVision arrive le 15 janvier sur le service de streaming Disney +.

