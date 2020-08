MARVEL PHASE 4: Date de sortie future, distribution et détails clairs ici

Il s’agit d’un ensemble de films de super-héros américains de Marvel Studios.

DATE DE SORTIE

Les dates pour MCU, Disney plus annoncées à San Diego 2019 et Spider Man 3 sont ajoutées à une date ultérieure, et cela changera.

JETER

Angelina Jolie.

Salma Hayek.

Simu llu.

Richard Madden.

Kumali nanjiani.

Kit Harington.

Awkwafina.

Gemma chan.

TERRAIN

Disney a programmé des dates de sortie pour les studios Marvel et a déclaré certaines de ces dates déjà connues et les films pour 2020. Ces années, nous avons eu de la chance, et c’est généralement la même chose qui laisse toujours la possibilité de bouger et de s’adapter. Feige est émerveillé de saisir les films en phases une fois les trois phases conclues ou de révéler la sortie des films à venir des vengeurs finaux avec le PDG plus tard émerveiller son poste de vengeurs à la mi-2020.

Ils se développent en série télévisée pour son nouveau service Disney et prévoient de lancer huit épisodes. Le budget massif de la production primaire en studio et produit par plutôt que par merveille qui produit la série télévisée précédente et le rôle pratique dans le développement de chaque série. Élever le pays de l’histoire et les acteurs serait MCU et un mois plus tard et en février 2019 serait entièrement avec le MCU actuel, passé, présent.

Anthony Mackie a récemment critiqué Marvel Productions pour son manque de diversité dans l’ensemble du MCU et souhaite faire pression pour plus de diversité alors que nous entrons dans la phase 4.https: //t.co/H8mvIA9JSZ pic.twitter.com/TSAHF1q2Oc – IGN (@IGN) 28 juin 2020

Les personnages ont changé et ont vu les changements se refléter dans les films et ont comparé Disney à Marvel One et auparavant aux côtés de films et la meilleure chose que nous ayons eu pour étoffer la publicité que nous avons, c’est de faire à grande échelle et de sortir des films veuve noire, Eternals.

Et il y aurait entre séries et films et lier directement et Docteur étrange en folie et dix projets dans quatre états au point déjà en développement à l’époque, et ils ont annoncé de nouvelles trois séries dans le cadre de la phase quatre. Un calendrier supprime une veuve noire en mars 2020.

