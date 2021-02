Marvel montre les costumes de Falcon et du soldat de l’hiver

L’équipe Captain America prépare ses meilleurs vêtements. Nous pouvons déjà vérifier l’apparence des costumes du Faucon et du Soldat de l’Hiver.

En principe, ce devrait être la première série à être présentée en première sur Disney Plus. Mais à cause du Coronavirus, il a été retardé de laisser sa place à Wandavision. Heureusement, il ne reste plus grand-chose avant qu’il n’atterrisse sur la plate-forme. Quoi qu’il en soit, jusqu’à ce que cela se produise, nous pouvons enlever nos combinaisons en visualisant à quoi ressemblent les différentes costumes de Falcon et du soldat de l’hiver.

C’est grâce à l’application Marvel Collect by Topps!, À partir de laquelle plusieurs des cartes qui apparaîtront chaque semaine ont été révélées. On y vérifie non seulement les uniformes que porteront nos héros, mais aussi celui utilisé par l’agent américain et le baron Zemo.

Comme vous pouvez le voir, les deux protagonistes ressemblent beaucoup à leurs apparitions dans les deux derniers films Avengers. Surtout dans le cas de Bucky, qui continue de porter le bras métallique qui lui a été mis à Wakanda.

D’autre part, les méchants présumés semblent également à la hauteur. Le baron porte enfin son masque mythique, tandis que l’apparence de Captain America, nommé par le gouvernement, ressemble étroitement à celle des bandes dessinées.

Il faut également se rappeler qu’une image d’un autre costume a été divulguée il y a longtemps et peut être considérée comme un spoiler. Donc, si vous ne voulez rien savoir sur l’intrigue possible de la série, arrêtez de lire et sortez de cette nouvelle tout de suite.

Dans ce cas, il s’agit d’une figurine d’action Hasbro avec Falcon comme protagoniste. Il montre un uniforme presque tracé à celui que le personnage portait dans les vignettes alors qu’il prenait le relais de Captain America.

Falcon and the Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan, reprenant respectivement leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Daniel Brühl revient également en tant que Zemo, tandis que Wyatt Russell fait ses débuts au MCU en tant que John Walker.

Allons-y!