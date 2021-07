Marvel : l’héroïne que votre film mérite !

le Univers cinématographique Marvel a beaucoup de héros et de méchants pour raconter leurs histoires dans les films. Les fans rêvent de romans graphiques épiques portés à l’écran tels que Guerres secrètes. En ce sens, certains personnages ont acquis une large base de fans et ont une popularité qui en fait des candidats pour avoir leur propre film, comme cela s’est produit avec Veuve noire.

merveille a donné à ses femmes une place de choix dans le contexte de la Saga de l’infini et tout semble indiquer que MCU Phase 4 suivra la même ligne. Ensuite, les adeptes de la marque peuvent rêver de plus d’héroïnes devant leurs films. Pourquoi ne pas raconter l’origine d’un guerrier qui a combattu dans toute la galaxie ? On parle de Gamora !

L’origine de Gamora







Gamora est l’un des derniers du genre, le Zen Whoberi, qui ont été attaqués par Thanos dans une séquence qui a été vue dans Avengers : guerre à l’infini. Elle a été adoptée par le Titan fou qui l’a entraînée à devenir une arme vivante et sa servante. Il fut bientôt reconnu comme « la femme la plus meurtrière de la galaxie. »

La guerrière a été élevée avec sa sœur Nébuleuse, avec laquelle ils contestaient l’admiration du Titan fou. Encore et encore, ils se sont rencontrés au combat, étant Gamora le gagnant. La conséquence? Thanos puni Nébuleuse la transformant petit à petit en cyborg. Il leur faudrait beaucoup de temps pour résoudre leurs différends.

Un film sur l’origine de Gamora aurait de nombreux assaisonnements : le retour de Josh Brolin dans le rôle de Thanos, explorez la relation avec votre sœur Nébuleuse, découvrez comment le guerrier a découvert le Gemme de l’âme et autres mystères. Zoé Saldana joue le personnage dans le MCU et pourrait lui donner vie dans une entrée épique sur « la femme la plus meurtrière de la galaxie. »