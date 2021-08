Marvel : la phase 4 est incomplète sans Stan Lee

merveille c’est un succès à tous points de vue. Bien qu’il existe certains films qui n’ont pas le même succès au box-office que d’autres, la franchise ne cesse d’ajouter des millions à son compte. Mais, le grand architecte de toutes ces histoires est le seul et unique, Stan lee. Grâce à lui, certains des super-héros emblématiques les plus reconnus du monde entier ont vu le jour.

Stan Lee est le grand créateur de Marvel. Photo : (Getty)



C’était dans les années 60 quand, fatigué de voir des histoires basées sur la science-fiction, Stan lee décidé de créer de nouvelles références dans l’industrie. Et bien c’est sorti, car ses œuvres sont toujours valables aujourd’hui, à tel point qu’elles se sont adaptées à l’industrie cinématographique, en brisant toutes les règles du cinéma. Effets spéciaux, costumes uniques et un succès totalement écrasant, ce sont les films MCU.

C’est pourquoi les créateurs de chacun des films basés sur les bandes dessinées de Stan lee ils ne voulaient pas l’oublier. A tel point que, dès le début du monde cinématographique, le véritable architecte de ces super-héros a toujours été invité à y participer. Camées simples, apparitions légendaires, inattendues et même drôles sont quelques-unes des caractéristiques qui ont marqué les scènes dans lesquelles Lee apparaît.







Et, force est de constater que, dans toutes, le génie de la bande dessinée n’a fait que ce qu’il faisait de mieux : fasciner le public. Cependant, le 12 novembre 2018, les fans de merveille ils ont rencontré la pire des nouvelles : Stan lee il a perdu la vie à l’âge de 96 ans, laissant ainsi tout un monde plein de douleur. Mais encore, son héritage devait continuer.

A tel point que le MCU a continué à sortir des films et, en fait, deux d’entre eux étaient les plus importants : Captain Marvel et Avengers : phase finale, qui est arrivé en 2019. Mais, avec un peu de montage et d’archivage, la production a réussi et le grand Lee est réapparu à l’écran. Petits et simples étaient ses camées à ce stade, mais quand même, il ne pouvait pas l’oublier. En fait, le « en mémoire« Du film de Brie Larson était en son honneur.







Cependant, maintenant, la phase quatre est arrivée et avec elle de nouvelles histoires ont été ouvertes dans lesquelles Stan sera le grand absent. Bien que l’Univers se soit étendu aux séries, en Veuve noire il n’a pas eu de scènes significatives et ne l’a probablement pas dans Spiderman : pas de chemin à la maison ni dans les cassettes à venir.