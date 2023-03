Marvel et HBO Max battent Netflix : les 3 films les plus recherchés sur Google en 2021

Comme d’habitude à toutes les fins d’année, tendances Google a présenté les listes de ce que le monde recherchait le plus et le résultat de chaque catégorie. En général, la crise sanitaire, les conflits de guerre et les nouveaux moyens numériques d’échange d’argent ont été la plus grande attraction pour les gens. Nous vous présentons déjà le Top 10 en termes de séries les plus recherchées et maintenant nous vous apportons le classement des films, où le service de streaming Netflix n’a étonnamment pas atteint le sommet.

De la même manière, on ne peut nier que la plateforme a réalisé une belle année, notamment en matière de programmes télévisés avec Le jeu du calmar étant le plus populaire de son histoire. Cependant, en termes de longs métrages, il a toujours un compte en attente et c’est que ce type de contenu ne captive pas de la même manière que les émissions, ils doivent donc avoir des ingrédients spéciaux pour capter l’attention de leurs abonnés. .

+Les films les plus recherchés sur Google en 2021

Selon les chiffres officiels, le film le plus recherché de 2021 était pour l’univers cinématographique Marvel avec Éternels. Cette production de l’oscarisée Chloé Zhao a été ce qui a le plus attiré l’attention des internautes avec une histoire inédite pour le mcu d’un groupe de super-héros appelés Eternals, qui ont continué à vivre sur Terre pendant des milliers d’années et doivent maintenant intervenir dans l’humanité en raison d’une grande menace.

La deuxième place a été obtenue par Veuve noire, un autre des grands projets de Marvel qui devait arriver en 2020, mais en raison de COVID-19, il a été retardé de plus d’un an. C’était la dernière de Scarlett Johansson dans son rôle, elle a donc eu une grande part d’émotion chez les fans. La troisième place est revenue à Dune, la nouvelle de Denis Villeneuve que vous pouvez voir en ce moment sur la plateforme HBO Max. C’est la première partie de l’histoire, puisque la seconde arrivera en 2022.

Le classement continue avec plus de MCU: Shang-Chi et la légende des dix anneauxun autre super-héros qui a fait son arrivée dans la franchise pour la première fois et s’est fait aimer du fandom. Netflix n’apparaît qu’à la cinquième place avec alerte rouge, avec The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Le reste du Top 10 des films les plus recherchés sur Google est complété par Mortal Kombat, Cruella, Halloween tue, Godzilla contre. Kong et Armée des morts.

+Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez toujours pas de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « spoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?