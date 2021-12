Marvel déception? Mèmes et réactions des fans à la fin de Hawkeye sur Disney +

dernier mercredi de Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney +, clôturant la série solo de l’ex-Avengers dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel. Une fois de plus, l’intrigue présentait des moments plus choquants pour les téléspectateurs et de grandes révélations, mais il subsiste encore de nombreux doutes quant à l’avenir. A-t-il convaincu sa fin ? Découvrez ce que les fans ont ressenti sur les réseaux sociaux !

Cette nouvelle fiction MCU nous a fait découvrir Clint Barton au milieu des vacances la veille de Noël, mais son passé est présent et il doit résoudre certains problèmes avant de rentrer chez lui. L’épisode du jour s’appelait « Donc c’est Noël » et présentait le synopsis suivant : « Le partenariat de Clint et Kate est mis à l’épreuve alors qu’ils font face aux conséquences de la révélation du complot ».

C’était le chapitre le plus long à ce jour, un peu plus d’une heure, qui a commencé avec l’arrivée attendue de Pivot central, joué une nouvelle fois par Vincent D’Onofrio. Sans perdre de temps, nous avons découvert que Éléonore Elle était liée à lui tout le temps et était responsable de la mort d’Armand Duquesne III, a piégé son fiancé Jack et a engagé des gens pour éliminer Hawkeye, et ainsi laisser sa fille tranquille. Nous savons tout cela grâce à Elena, qui aura sa part plus tard.

Maya Lopez est à la croisée des chemins à cause de ce qui s’est passé avec son père et maintenant Fisk Wilson Il reconnaît qu’il est contre lui, mais il doit d’abord faire face à Eleanor, qui veut abandonner les accords qu’ils avaient passés. C’est pour ça que Kate et Clint Ils se rendent à la fête au Rockefeller Plaza pour la sauver, mais les choses deviennent incontrôlables lorsque la foule se présente, comme elle le fait. Elena pour tuer Barton.

Finalement, la sœur de Natasha Romanoff reprend ses esprits et découvre que Oeil de faucon il n’était pas responsable de la mort de sa sœur. Après une bagarre avec Bishop, Pivot central parvient à s’échapper, mais rencontre Maya pointant une arme sur lui et un coup de feu se fait entendre, bien que nous ne voyions pas qu’il soit décédé et que l’on ignore encore s’il s’agissait du dernier personnage du MCU. Finalement, Kate emmène sa mère en prison et part avec Clint passer Noël. La scène post-générique nous a montré la comédie musicale de l’épisode 1 et il n’y avait rien d’autre concernant l’avenir. Comment les fans l’ont-ils vécu ?

+ Mèmes et réactions à la fin de Hawkeye

