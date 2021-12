Marvel Cinematic Universe : les prochaines sorties pour 2022

in

le Univers cinématographique Marvel C’est l’une des franchises les plus réussies de ces derniers temps puisqu’elles ont sorti 26 films qui ont levé 23 000 millions de dollars rien qu’en salles. A celles-ci s’ajoutent 17 séries sur différentes plateformes de télévision.

Cette semaine Spider-Man : Pas de chemin à la maison il a pris tous les succès du public et a été l’un des derniers à sortir. Quelles sont les prochaines sorties ?

Doctor Strange et le multivers de la folie (film)

Date de sortie : 6 mai 2022 (salles)

Après les événements de Spider-Man : Pas de retour chez soi (2021) et la première saison de Loki (2021), « La prochaine enquête du Dr Stephen Strange sur la pierre du temps est affectée par un ami devenu ennemi, ce qui fait que Strange déchaîne un mal indicible », lit-on dans le synopsis officiel.

Distribution:

Benedict Cumberbatch

Elizabeth Olsen

Benoît Wong

Rachel McAdams

Chiwetel Ejiofor

Thor : Amour et tonnerre (film)

Date de sortie : 8 juillet 2022 (salles)

Thor sortira sur les écrans aux côtés de Jane Foster (Natalie Portman) devenant The Mighty Thor, la déesse du tonnerre. La rejoindre, bien sûr, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Son directeur, Taika Waititi, assure que « c’est la merde la plus folle que j’ai jamais faite ».

Cet épisode sera basé sur la série de bandes dessinées de « Le puissant Thor » produit par Jason Aaron et Russell Dauterman où l’on verra que Janes Foster s’intéressera avec amour à Thor, il souffrira d’un cancer et le seul remède est le marteau appelé mjölnir.

De cette façon, Jane sera la Déesse du Tonnerre et remplacera Thor puisqu’il ne sera pas digne de garder le marteau.

Distribution:

Chris Hermsworth,

Natalie Portman, Christian Bale

Taika waititi

Black Panther : Wakanda Forever (Film)

Date de sortie : 11 novembre 2022 (salles)

Ce sera un film de super-héros basé sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Il aura la suite de Black Panther et Avengers : Endgame, le trentième opus de l’univers cinématographique Marvel et le septième film de la phase quatre.

Distribution

Wakanda pour toujours

Letitia Wright

Danaï Gurira

Martin Freeman

Lupita nyong’o

duc de Winston

Angela Bassett

Dominique épine

les merveilles

Date de sortie : 17 février 2023 (salles)

les merveilles est un prochain film de super-héros américain basé sur les personnages de Marvel Comics Carol Danvers / Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan.

