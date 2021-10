Marvel : ce personnage a vu sa série annulée, mais son acteur veut revenir au MCU d’une manière différente

Lors de sa première Avengers : Fin de partie, où l’on disait au revoir à plusieurs comédiens et personnages, une partie des spectateurs prédisait une chute du Univers cinématographique Marvel, mais semaine après semaine, ils prouvent que ces gens avaient complètement tort. Les projets déjà annoncés et ceux à venir apporteront de nouvelles histoires qui augmenteront le fanatisme de votre public.

Tandis que le MCU poursuivi son cours avec les films, en parallèle les fans ont profité de différentes séries de merveille sur le service de diffusion en continu Netflix. Cependant, début 2019, il a été décidé d’annuler Poing de fer, Luke Café, Daredevil, Jessica Jones et Le punisseur après le rachat de Fox par Disney, car la plate-forme n’avait pas sa place dans cet accord et la seule issue était de mettre fin aux programmes, comme indiqué Le journaliste hollywoodien.

+ L’acteur qui veut revenir au MCU avec son personnage

La bonne nouvelle pour les fans est que les droits des personnages mentionnés ci-dessus appartiennent déjà à Marvel Studios, vous êtes donc libre de les utiliser dans le MCU. C’est pour ça que Jon Bernthal, acteur de Le punisseur, je parle avec Forbes et a laissé ses sentiments sur l’affaire: « En ce qui concerne l’avenir, c’est un personnage que j’ai vraiment l’impression d’avoir dans mes os et dans mon cœur. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu cette opportunité, et je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Ce n’est pas le cas. quant à savoir s’ils veulent le refaire ou non. Je ne prescris rien à ce genre de décisions. « .

Continu: « C’est à peu près, s’ils le font, serons-nous capables de le faire correctement ? Sera-t-il assez sombre ? Sera-t-il assez courageux ? Allons-nous donner aux fans, et aux personnes pour qui ce personnage signifie tant, nous donnons ce qu’ils méritent ? Et si la réponse est oui, mec oh mec, est-ce que j’adorerais ça « . Ces derniers mois, la rumeur courait les retours de Charlie Cox et Vincent D’Onofrio pour leurs rôles dans Daredevil, Pourquoi pas Le Punisher ?

La série de Netflix nous a présenté Frank Castle, qui se fait appeler The Punisher, un ancien soldat plein de douleur et de vengeance qui veut mettre fin à ceux qui lui ont pris sa famille dans un meurtre brutal. Il ne fait aucun doute que nous avons déjà vu une partie de la noirceur du personnage qui Jon Bernthal demande et, si les plans Les studios Marvel de devenir un peu plus adulte est spécifié après avoir ajouté à Dead Pool, ce personnage aurait une place garantie, même si pour l’instant personne ne s’est officiellement prononcé.

