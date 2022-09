Marvel : Brie Larson se moque des trolls avec une image de The Marvels

merveille

Brie Larson est habituée à la controverse avec une partie du fandom Marvel qui n’est pas contente d’elle, alors elle leur a dédié une image spéciale.

©IMDBBrie Larson en tant que capitaine Marvel

Brie Larson dû faire face aux questions des fans du Univers cinématographique Marvel à partir du moment où elle a été choisie comme Capitaine Marvel. Certains des arguments contre lui portaient sur son physique tandis que d’autres parlaient de sa personnalité. La vérité est que nous avons dû attendre la première du film pour avoir une idée de sa capacité en tant que personnage sans tomber dans les préjugés.

Contrairement à d’autres personnalités du MCU telles que Robert Downey Jr., Chris Evans ou Chris Hemsworth, Brie Larson a dû tolérer des rumeurs sur la façon dont il s’entendait avec ses camarades de casting ou la possible démission de son rôle au sein de la Univers cinématographique Marvelmalgré le fait que, si l’on se laisse guider par l’attitude de l’actrice pendant tout ce temps, elle a toujours montré de l’intérêt pour avancer dans la franchise.

Les réactionnaires sont prêts à attaquer la prochaine entrée du MCU avec Brie Larson, intitulée les merveillesqui est dirigée par une femme de couleur, Nia DaCostaen plus d’avoir Iman Vellani et Teyonah Parris Comme les autres protagonistes de cette histoire, quelque chose qui va sûrement offenser les fans toxiques qui ne tolèrent pas le « Bienvenue ouverture inclusive » Que se passe-t-il? Kévin Feig avec merveille.

Brie Larson contre. les trolls !

les merveilles llegará a las salas de cine en 2023 pero en la D23 se mostró un pequeño avance de esta aventura que nos muestra cómo Carol, Kamala y Mónica cambian de cuerpos al tratar de utilizar sus poderes, algo que pudimos ver en la escena post-créditos de la série Mme Merveille. Pour faire connaître le film Brie Larson partagé des images de la distribution sachant quel genre de réaction certains sujets pourraient avoir en riant de cette façon à ces les trolls.

Brie Larson écrit à côté d’une image avec Iman Vellani et Teyonah Parris, « Les trolls brûlent », de telle sorte qu’il a ouvert le jeu à la critique de ces personnages qui se cachent derrière l’anonymat d’Internet pour lancer les arguments les plus irrationnels que l’on puisse lire. Heureusement, l’actrice a déjà de l’expérience dans ce genre de situation et sait se contrôler face à ces gens.

les merveilles est l’un des films les plus attendus parmi les titres que la marque dirige par Kévin Feig est prévu pour la première l’année prochaine et promet de suivre la nouvelle tradition MCU d’explorer des genres alternatifs pour éviter de se répéter encore et encore sous le célèbre « formule de super-héros » qui domine l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis plus d’une décennie.

