Marvel Boss Kevin Feige crédite Disney + pour avoir stimulé l’énergie créative du MCU

Chef des opérations de contenu de Marvel Studios et producteur de Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige a expliqué comment Disney + a donné une nouvelle «énergie créative» à sa vision d’une franchise cinématographique partagée. Et personne ne peut le nier.

Marvel Studios, sous la direction visionnaire de Kevin Feige, a changé les perceptions et les attentes des gens avec des films de super-héros et des adaptations de bandes dessinées. Au cours des douze à treize dernières années, Marvel a créé un tout nouveau paysage pour les univers cinématographiques partagés, et son héritage est défini par d’autres studios qui sont prêts à adopter une approche similaire envers les univers cinématographiques partagés. De plus, les propriétés désormais disparues de Marvel Television, telles que Agents of SHIELD, ont donné aux téléspectateurs un aperçu élargi de la tradition MCU; dans un contexte et une perspective différents. Agents du SHIELD était l’émission qui a fait comprendre à tout le monde que c’était un monde complètement différent dans lequel les téléspectateurs pouvaient se plonger.

Et maintenant, avec le lancement de WandaVision sur Disney +, nous avons vu comment l’espace web-télévision peut élargir les horizons de l’univers cinématographique Marvel. Avec de nouvelles émissions à venir, Disney + deviendra la principale plate-forme de streaming pour le contenu Marvel préféré des téléspectateurs.

S’adressant à la TV Critics Association, Feige a expliqué comment MCU avait reçu une nouvelle direction créative via Disney +. Et c’est certainement le cas.

Premièrement, Disney + a ajouté de manière circonstancielle les avantages de Marvel. Appelez cela une coïncidence, mais la plate-forme a permis à Marvel d’assurer le bon déroulement de sa tradition à un moment où chacun de ses futurs films a été retardé en raison de la pandémie. Les projets de mini-série Disney + ont permis à la phase 4 du MCU de démarrer sans porter aucun coup dur aux activités du studio et sans risquer de réduire le nombre de téléspectateurs. En réalité, WandaVision est devenu l’émission la plus diffusée sur la plateforme.

De plus, depuis la fin d’Infinity Saga, Marvel a pratiquement mis fin à une histoire de dix ans et a nécessité une nouvelle série d’histoires pour continuer, et cela aussi avec tous les personnages centraux soit à la retraite soit morts. Disney + a donné à Marvel une plate-forme pour tester les personnages secondaires dans des rôles de premier plan, mais dans un espace plus petit avec un budget moindre. Cette idée a non seulement permis à Marvel de réaliser ce que d’autres super-héros comme Wanda Maximoff, Vision, Falcon, Winter Soldier et d’autres personnages de bandes dessinées qui leur sont associés pourraient apporter au MCU; et en même temps, explorez de nouveaux personnages tels que She-Hulk, Ms. Marvel et Moon Knight. C’est pratique car ces personnages ne sont pas bien connus de ceux qui ne sont pas dans les bandes dessinées et raconter leurs histoires à un public mondial via le streaming permet au studio de les rendre plus familiers aux téléspectateurs.

Marvel Studios avait besoin de nouveaux personnages et histoires pour continuer La saga Infinity et Disney_ + a donné au studio de les présenter tous ensemble dans un court laps de temps, tandis que la division cinéma continue de créer de nouvelles histoires séparées pour qu’elles s’entremêlent toutes à l’avenir.

Marvel a créé une franchise rentable, enfin, la plus rentable au box-office. Techniquement, Marvel n’aurait jamais pu perdre ses téléspectateurs étant donné le rapport invincible qu’ils ont créé au cours de la décennie. Pourtant, Disney + a donné à MCU un moyen d’explorer plusieurs directions à la fois sans entraîner de coûts marketing élevés et sans se soucier des retours au box-office. Et WandaVision en est la preuve.

Alors que les concurrents de Marvel ont eu du mal à prospérer pendant la pandémie, les plans à long terme de Marvel sont devenus fructueux pour le studio. Sans oublier, cela a aidé Disney + à atteindre la première place dans les guerres du streaming, car les propriétés Marvel ont et continueront à attirer de nouveaux abonnés répétitifs sur la plate-forme.

Outre les films de la phase 4 prévus et les futurs films tels que Blade, Fantastic Four, etc., Marvel apporterait de nouvelles histoires telles que Armor Wars, Secret Invasion, Moon Knight, She-Hulk et Hawkeye via Disney +, élargissant ainsi le jamais- croissance de l’univers cinématographique Marvel.

Sujets: Disney Plus, Streaming