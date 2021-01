Marvel Boss félicite la réalisatrice Eternals pour avoir donné le meilleur argumentaire de tous les temps: elle vient de l’avoir

La réalisatrice Chloe Zhao espère bousculer l’univers cinématographique Marvel avec cette année Éternels, et pendant que nous attendons de voir exactement comment elle envisage de le faire, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a mis en avant le film et la vision du cinéaste. En discutant du pitch de Zhao pour la sortie cosmique du MCU, Feige est même allé jusqu’à le décrire comme le meilleur pitch qu’il ait jamais entendu. Des éloges en effet compte tenu de la quantité de succès à succès que Feige et Marvel ont produits jusqu’à présent.

« Non seulement Chloé fait de petits films personnels remarquables d’une manière remarquable, petite et personnelle, mais elle pense en des termes grandioses, cosmiques et gigantesques, qui correspondent parfaitement à ce que nous voulions faire. Eternals est un très grand, vaste, histoire multimillénaire. Et elle vient de l’avoir. «

Chloé Zhao a récemment fait l’éloge Kevin Feige et Marvel Studios pour lui avoir donné la liberté de faire le film qu’elle voulait avec Éternels, ce qui a beaucoup de sens à en juger par la réponse extrêmement positive de Feige à l’approche du réalisateur. « Je pense que Marvel a été tellement incroyable, que Kevin et Nate et toute l’équipe, ils savaient depuis le moment où j’ai présenté le film, je voulais vraiment [have], vous savez, la portée et l’échelle, et, en même temps, l’intimité », a déclaré Zhao à propos du projet plus tôt ce mois-ci.« Ils savaient que je voulais les deux et ils ont été tellement incroyables de me tenir la main tout au long du processus d’autorisation moi d’aller aussi loin que possible et aussi petit que possible, et comment cela s’intègre dans l’ensemble du MCU. Cela a été un processus assez incroyable, il faut attendre et voir. «

Bien que nos héros soient des êtres extraterrestres puissants et immortels, Chloé Zhao espère toujours garder l’histoire aussi intime et ancrée que possible, révélant qu’elle a utilisé beaucoup des mêmes techniques que dans ses petits films afin de la faire sentir « comme vous ‘es juste là dans cet espace avec ces personnages. «

Éternels présentera au public The Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Le film met en vedette un ensemble épique de MCU qui comprend Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Kit Harington comme Dane Whitman, Gemma Chan comme Sersi et Barry Keoghan comme Druig.

En plus d’explorer davantage le côté cosmique du MCU, Éternels pourrait potentiellement avoir encore plus de ramifications pour la franchise, des rumeurs continuant de circuler selon lesquelles le film de Zhao ramènerait Avengers: Fin de partie méchant, Thanos, et semez les graines pour les débuts imminents de Les quatre fantastiques, Galactus et le surfeur d’argent.

Le public verra à quel point le battage médiatique de Kevin Feige est précis quand Éternels arrive sur les écrans le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre de Marvel. Cela nous vient grâce à Rolling Stone.

Sujets: Les éternels