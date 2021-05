Marvel annonce les dates et les noms officiels de ses prochains films, y compris la suite de «  Black Panther  » et «  Eternals  »

Bombshell celui que Marvel vient de publier. Le studio a annoncé les titres officiels et les dates de sortie de tous les films MCU à venir, y compris les suites tant attendues de « Black Panther » et de « Captain Marvel », ainsi que le retour de « Guardians of the Galaxy ». Enfin, nous avons également les premières images de «Eternals».





Comme on peut le voir dans la vidéo sur ces lignes, c’est tout ce que Marvel a dans le four pour les prochaines années:

« Black widow »: 9 juillet 2021.

«Shang-Chi et la légende des dix anneaux»: 3 septembre 2021 ».

‘ Éternels ‘: 5 novembre 2021.

‘: 5 novembre 2021. ‘ Spider-Man: pas de retour à la maison ‘: 17 décembre 2021.

‘: 17 décembre 2021. ‘ Docteur Strange dans le multivers de la folie ‘: 25 mars 2022.

‘: 25 mars 2022. ‘ Thor: l’amour et le tonnerre ‘: 6 mai 2022.

‘: 6 mai 2022. ‘ Panthère noire: Wakanda pour toujours ‘: 8 juillet 2022.

‘: 8 juillet 2022. ‘ Les merveilles ‘: 11 novembre 2022.

‘: 11 novembre 2022. ‘ Antman et la guêpe: Quantumania ‘: 17 février 2023.

‘: 17 février 2023. ‘Gardiens de la galaxie 3‘: 5 mai 2023.

Premières images de ‘Eternals’

Au-delà des dates de sortie, ce qui a été une véritable bombe a été le premières images de ‘Eternals’, un nouveau film Marvel Universe avec Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan et Barry Keoghan.

Ce film suivra les événements de ‘Avengers: Endgame’ et racontera l’histoire d’un nouveau casting de super-héros, « des êtres ancestraux qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années » et qui, après ce qui s’est passé dans ‘Endgame’, devront sortir de l’ombre et affronter les Déviants. Nous avons enfin des images officielles. Peu, mais certains, dans lesquels on peut voir Angelina Jolie et on nous dit que « l’attente en vaudra la peine ».