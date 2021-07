Scarlett Johansson et Disney se sont disputés à propos de la première de Black Widow et des accusations croisées ont été lancées. Sans surprise, Marvel n’a pas pu se retirer du conflit et s’est exprimé à travers son président Kevin Feige. Le directeur a donné à la presse un aperçu de ses sentiments et Il n’a pas hésité à prendre parti pour l’une des positions. Qu’a t’il dit?

La grosse bombe entre deux géants de l’industrie a explosé ce jeudi et avait pour point de départ un procès que l’actrice a intenté à la société pour avoir estimé avoir violé ses accords contractuels en sortant le film en salles et Disney+ simultanément. Selon sa vision, la modalité a affecté les chiffres du box-office et avec eux, les redevances qu’il devrait percevoir pour les billets vendus. Disney a répondu en niant les accusations et le roman devra continuer devant les tribunaux.







Marvel a pris parti dans le conflit entre Scarlett Johansson et Disney

Marvel joue un rôle de premier plan dans la production et était l’une des voix les plus attendues sur les conditions réelles de toutes les parties pour effectuer le lancement. Le Hollywood Reporter a accepté les opinions de Feige après ce qui s’est passé et ils soutiennent l’artiste.

Tel que publié par le journaliste Matthew Belloni, le président du MCU « C’est un homme d’affaires et n’est pas enclin aux confrontations d’entreprise ou aux affrontements criants ». Pourtant il a entendu « qui est en colère et honteux » après avoir pris connaissance de l’actualité de ce jeudi.

Même Marvel avait prévenu Disney que le film ne devrait sortir qu’en salles. Feige a fait pression sur la société, mais n’a pas pu empêcher Black Widow de finalement sortir en salles et de diffuser en même temps.. En effet, l’exécutif est intervenu entre les deux parties pour éviter le procès qui a fini par être présenté dans les dernières heures.