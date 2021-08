Marvel a ému avec un message à Chadwick Boseman

Chadwick Bossman Il nous a physiquement quitté le 28 août 2020, il y a presque un an. Depuis lors, le monde merveille il n’était plus jamais le même sans lui Roi du Wakanda. Bien entendu, le jeune acteur a marqué la marque de son empreinte avec la passion qu’il a insufflée à chacune de ses participations au Univers cinématographique Marvel. Depuis Captain America : guerre civile, en passant par votre entrée Panthère noire, les films de Vengeurs et le projet Et qu’est-ce qui se passerait si …? pour Disney+.

Trop jeune pour partir Chadwick Il avait une personnalité et un charisme qui faisaient de lui une star qui attirait par nature. Votre participation au MCU l’a immortalisé comme T’Challa, les Roi du Wakanda, qui a un esprit noble et comprend la justice mieux que quiconque. Un personnage qui a décidé d’épargner la vie au meurtrier de son père. Un personnage qui a atteint le statut d’icône.

Plus qu’un acteur !

« Dédié à notre ami, notre inspiration et notre héros », dit le signe avec lequel merveille a décidé d’honorer l’acteur et de clôturer le deuxième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, faite par Chadwick, dans lequel son personnage prend un chemin différent et devient le nouveau Seigneur des étoiles. Personne ne savait, lorsque l’interprète a enregistré cette participation, qu’on lui avait diagnostiqué une maladie cruelle qui l’emporterait si jeune.







La passion pour leur travail et un dévouement à 100 % pour T’Challa converti en Chadwick dans un compagnon très spécial. Le scénariste de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, AC Bradley, a raconté comment l’acteur était préoccupé par Panthère noire et des idées partagées pour le spectacle Disney+ qu’étaient-t-ils « Intelligent, éloquent et brillant! »

L’hommage de la marque dans Et qu’est-ce qui se passerait si …? excité tous les adeptes de la Univers cinématographique Marvel, qui attendaient une occasion spéciale pour dire au revoir à ce jeune homme qui a marqué un avant et un après au cinéma, grâce à un personnage reconnu comme une véritable icône. Fini la vie physique de Chadwick. En avant, le souvenir de ses fans qui l’aiment tant.

Toujours pas abonné à la plateforme Disney+ pour accéder à tous les contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?