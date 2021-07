Marvel a bloqué le camée de Stan Lee de la parodie des Simpsons Loki

Les Simpsons a été interdit de présenter un camée animé de Stan Lee dans le nouveau Loki spécial parodie, citant une nouvelle politique de Marvel selon laquelle les camées du défunt créateur sont terminés maintenant qu’il est décédé. Célèbre, Lee était apparu dans presque tous les films Marvel au cours des deux dernières décennies, généralement pour apporter une dose de soulagement comique lors d’une brève apparition. Lee est décédé en 2018 à l’âge de 95 ans et ses derniers camées ont été vus dans Capitaine Marvel et Avengers : Fin de partie l’année prochaine.

En repensant à l’histoire des camées de Lee dans les projets Marvel, il y avait des plans provisoires à Les Simpsons de l’inclure dans Le bon, le bar et le Loki, un nouveau spécial animé se moquant du MCU. Parce que Lee avait déjà fait du travail de voix off pour la série, l’idée était de voir si tout cela pouvait être utilisé pour l’intégrer d’une manière ou d’une autre dans l’histoire. Comme le producteur Al Jean l’a depuis déclaré à ComicBook.com, Marvel Studios est intervenu à ce moment-là, car la nouvelle politique de l’entreprise est que Lee ne sera plus utilisé pour des camées.

« Seulement une fois [did Marvel intervene]. Ce n’était pas une blague. Nous avons juste pensé, ‘Oh, nous avons Stan Lee audio de quand il était dans notre émission, pourrions-nous le voir? Et ils ont dit que leur politique est qu’il ne fait pas de camée maintenant qu’il est décédé, ce qui est une politique tout à fait compréhensible. C’était leur seule note et c’était, bien sûr, facile à faire. Et la note Grogu [for the Star Wars-themed short] avait aussi tout son sens. C’était comme si vous laissiez tout le monde utiliser Grogu dans ses affaires, ce serait fini. Croyez-moi, je respecte le fait que ces franchises ont un grand pouvoir au-delà du nôtre. Je le respecte. »

De Grogu, Jean fait référence à La Force se réveille de sa sieste, un court métrage d’animation séparé qui vise à Guerres des étoiles. Le producteur avait précédemment révélé que le Les Simpson On a dit à l’équipe de ne pas abuser de Grogu de Le Mandalorien pour aider à garder le personnage populaire spécial, c’est pourquoi le personnage « Baby Yoda » n’a pas été mis en évidence. Ce court métrage a commencé à être diffusé sur Disney + le 4 mai, également connu sous le nom de Guerres des étoiles Jour.

En 2002, Lee s’est exprimé dans l’épisode de la saison 13 de Les Simpsons appelé « Je suis un jaune furieux ». Il a ensuite officié le mariage de Comic Book Guy dans l’épisode de 2014 « Married to the Blob ». Sa dernière apparition sur Les Simpsons est venu en 2017 pour l’épisode « The Caper Chase », qui avait un gag de canapé imaginant la famille Simpson comme X Men super-héros. Apparaissant très brièvement dans le segment, Lee a déclaré: « Il n’y a rien de trop court pour que je ne puisse pas faire une apparition. »

Les apparitions de camées sont peut-être terminées, mais cela ne signifie pas que les œufs de Pâques honorant Stan Lee ne peuvent pas être trouvés dans les nouveaux projets Marvel. De nombreux fans ont remarqué une référence subtile dans WandaVision avec une plaque d’immatriculation indiquant la date de naissance de Lee. En tout cas, sa présence dans le MCU nous manque beaucoup.

Le Bon, Le Bart et Le Loki est actuellement en streaming sur Disney + avec plus de 30 saisons de Les Simpsons. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

