Marvel a annoncé la sortie de ses prochains films et a révélé le titre de la suite de Black Panther

L'Oréal Professionnel Pack Steampod 3.0 cheveux épais

Pack Steampod 3.0 L'Oréal Professionnel . Le monde de la coiffure était en ébullition à l'annonce de sa sortie prochaine et le voilà enfin ! Découvrez la nouvelle version du lisseur Steampod 3.0 de L'Oréal Professionnel. Avec sa technologie brevetée et son peigne intégré, le Steampod 3.0 est 2 fois plus puissants que son prédécesseur le Steampod V2 et cause 78% moins de dommages pour les cheveux. Un lissage encore plus rapide, plus efficace et un lisseur plus facile à utiliser avec son réservoir intégré. Plus qu'un lisseur, le Steampod 3.0 est un soin qui complet qui nourrit et renforce la fibre capillaire. Utilisé en association avec les soins Steampod à la pro-kératine, les résultats sont bluffants. Les cheveux sont plus doux, plus souples et plus brillants. 1 STEAMPOD 3.0 Lisseur 3-en-1, Steampod 3.0 lisse, soigne et ondule vos cheveux. Son cordon rotatif permet une grande aisance pour offrir à vos cheveux des mouvements glamours et élégants. Laissez votre créativité s'exprimer. A chaque journée son histoire. Le Steampod 3.0 est votre fidèle allié, quelque soit l'occasion : journée classique, soirée endiablée, cocktails, cérémonie... Lissez, bouclez, ondulez avec le Steampod 3.0 de L'Oréal Professionnel. Caractéristiques techniques : Résultat homogène sur toute la mèche : v apeur très concentrée diffusée en continue avec un débit de 0.8g/min. Durée de vie du Steampod 3.0 prolongée : traitement anti-corrosion et anti-abrasion. Contrôle de chauffe avec l'Intelligent Heat Control pour mieux protéger le cheveu : système de contrôle qui permet une adaptation parfaite de la température pour un résultat optimal sur le cheveu. Même si la température est moindre qu'un lisseur classique, le résultat sera égale. Un réservoir adapté pour les cheveux fins comme les cheveux épais. Le réservoir est parfaitement étudié pour pouvoir réaliser un lissage complet sur cheveux épais sans avoir à remettre de produit. Cordon rotatif 360° de 2,40 mètres. Garantie nationale 1 an. Application : Pour commencer, ouvrez le réservoir de votre Steampod 3.0 en appuyant délicatement sur les deux boutons au bas de votre réservoir. Soulevez la languette et remplissez le réservoir au maximum. Attention ! Veillez à bien remplir le réservoir du Steampod 3.0 avec de l'eau déminéralisée ou sans calcaire. Lorsque votre réservoir est rempli, vous pouvez clipser le capuchon du réservoir en appuyant du l'arrière. Selon la typologie de cheveux, choisissez le soin adapté Steampod 3.0 de L'Oréal Pro