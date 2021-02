Martin Scorsese et ses 50 films britanniques préférés

Directeur de Scott Pilgrim c. le monde ‘, Edgar Wright, a partagé une liste de top 50 des films britanniques selon Martin Scorsese, après que le cinéaste légendaire lui ait envoyé la compilation.

Lors d’un épisode récent d’une émission de podcast qui Wright co-présenté aux côtés Quentin Tarantino, Wright a révélé avoir une liste de films qu’il n’a pas vus, basée sur une liste que Scorsese a remise à un fan il y a quelques années, où il a révélé ses films internationaux préférés.







Plus tard, Wright Il lui aurait envoyé une lettre le remerciant pour ce qu’il avait fait pour le cinéma au fil des ans: «Je pense Martin Scorsese il écrit et parle du cinéma britannique mieux que la plupart des cinéastes et critiques britanniques… et parfois vous avez besoin de quelqu’un comme Scorsese pour dire à votre propre pays ce qui est génial. «







À la fin de la lettre, Wright Je lui aurais écrit: «Au fait, quels sont tes films britanniques préférés? Tu as beaucoup parlé Powell et Pressburger, Hitchcock Oui David maigre Y en a-t-il d’autres?







À la demande de Wright, Scorsese a répondu avec une liste de ses 50 films préférés produit dans le Royaume-Uni.

50 films britanniques préférés de Martin Scorsese:

Station Six Sahara (1963) – réal. Seth Holt

Bref Ecstasy (1937) – réal. Edmond Gréville (également connu sous le nom de Secrets dangereux aux États-Unis)

The Halfway House (1944) – réal. Basile Dearden

Bien passé la journée? (1942) – réal. Alberto de Almeida Cavalcanti

Nowhere To Go (1958) – réal. Seth Holt

La nounou (1965) – réal. Seth Holt

Madone des sept lunes (1945) – réal. Arthur Crabtree

L’Homme en gris (1943) – réal. Leslie Arliss

So Long at the Fair (1950) – réal. Terence Fisher (parfois connu sous le nom de Black Curse aux États-Unis)

Visage volé (1952) – réal. Terence Fisher

Triangle à quatre côtés (1953) – réal. Terence Fisher

La barrière sonore (1952) – réal. David Lean

Cette Happy Breed (1944) – réal. David maigre

Guns at Batasi (1964) – réal. John Guillermin

Vert pour le danger (1946) – réal. Sidney Gilliat

The Mind Benders (1963) – réal. Basile Dearden

Au danger public (1948) – réal. Terence Fisher

Il pleut toujours le dimanche (1947) – réal. Robert Hamer

Un vent violent en Jamaïque (1965) – réal. Alexander Mackendrick

La reine de pique (1949) – réal. Thorold Dickinson

Hue et Cry (1947) – réal. Charles Crichton

Ficelle rose et cire à cacheter (1945) – réal. Robert Hamer

La lampe bleue (1950) – réal. Basil Dearden.

The Good Die Young (1954) – réal. Lewis Gilbert

Mandy (1952) – réal. Alexander Mackendrick

Vampyres (1974) – José Ramón Larraz

Oncle Silas (1947) – (connu sous le nom d’héritage aux États-Unis)

La légende de la maison de l’enfer (1973) – John Hough

Burn, Witch, Burn (1962) – Sidney Hayers (Night of the Eagle, titre britannique)

Flesh of the Fiends (1969) – réal. John Gilling

Le tuba (1957) – réal. Guy vert

Scream of Fear (1960) – réal. Seth Holt (Taste of Fear, titre britannique)

Ce sont les damnés (1963) – réal. Joseph Losey

La peste des zombies (1966) – réal. John Gilling

Quatermass et la fosse (1967) – réal. Roy Ward Baker

Dr Jekyll et Sœur Hyde – réal. Roy Ward Baker

The Devil Rides Out (1968) réal. – Terence Fisher

L’Asphyx (1972) – réal. Peter Newbrook

Métro (1928) – réal. Anthony Asquith

Étoiles filantes (1927) – réal. Anthony Asquith

Saphir (1959) – réal. Basil Dearden.

Whistle And I’ll Come To You (1968) réal. – Jonathan Miller

Mort de la nuit (1945) – réal. Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Robert Hamer, Basil Dearden (film d’anthologie)

The Enfield Haunting (2015) réal. – Kristoffer Nyholm

La passion solitaire de Judith Hearne (1987) – réal. Jack Clayton

Le mangeur de citrouille (1964) – réal. Jack Clayton

Les Innocents (1961) – réal. Jack Clayton

Le septième voile (1945) réal. – Compton Bennett

Yield To The Night (1956) réal. – J. Lee Thompson