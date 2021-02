Martian Manhunter révèle pour toujours des changements à un moment important de l’homme d’acier

Justice League de Zack Snyder est sur le point d’introduire non seulement tous les principaux super-héros DCEU à ce jour, mais aussi un nouveau, à savoir J’onn J’onzz, le super-héros qui change de forme connu sous le nom de Martian Manhunter. Snyder a précédemment confirmé que le Manhunter existait dans le DCEU depuis Homme d’acier, sous les traits du général Swanwick, joué par Harry Lennix. Dans une interview avec Variety, Lennix a confirmé que la scène de Homme d’acier dans lequel un Superman menotté affronte un groupe de soldats dirigé par Swanwick est ce qui a donné naissance à la possibilité que son personnage soit le Manhunter.

« Je pense que dans une certaine mesure, c’est ce qui a en quelque sorte déclenché la spéculation [about Martian Manhunter], que Swanwick n’a pas reculé après que Superman ait enlevé ses menottes plutôt nonchalamment et s’est dirigé vers la fenêtre. Nous avons tourné cette scène il y a environ neuf ans. Je pense avoir posé la question à Zack: « Vais-je reculer ici? » Parce que je suis un général, j’ai évidemment fait face au danger. Et, il a dit: « Non, en fait, vous tenez bon, peut-être même que vous avancez un peu. » C’est peut-être ce qui a fait tourner ces roues, qui a au moins laissé entendre que cela pourrait être une révélation plausible. «

Il semble que Swanwick soit J’onn J’onzz n’était pas une possibilité qui a été gravée dans la pierre pendant Homme d’acier, mais l’équipe derrière le film a reconnu le potentiel après que les fans ont réagi à la scène de Superman confrontant Swanwick. Ainsi, Lennix a repris son rôle de Swanwick dans Batman contre Superman, et en 2019, Snyder a partagé une idée de storyboard avec les fans de Justice League de Zack Snyder qui aurait montré Swanwick se transformer en Martian Manhunter. Selon Lennix, c’est à ce moment-là qu’il a réalisé que son personnage était définitivement un super-héros.

« Je suis à peu près sûr que c’est exactement ce que j’ai découvert. Je ne pense pas qu’il y avait une sorte de mot avancé. Il y a beaucoup de gens qui l’ont intuité d’une manière ou d’une autre, comme des fans qui font rebondir cette idée. Donc je ne sais pas si quelqu’un était au courant en dehors de Zack avant ça. Mais je ne le savais pas avant d’avoir vu ce storyboard … De temps en temps, tu sais, Zack m’enverra des textos ou m’enverra des choses. J’ai certainement fait des projets avec lui , comme « Army of the Dead », et je savais que cela allait arriver. Mais il aime me surprendre, et je pense que je ne suis pas unique de cette façon. Mais, vous savez, il n’y avait pas de temps que j’aurais pu trouver ça aurait été un moment plus heureux. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film sera présenté en exclusivité sur HBO Max le 18 mars. Variety fut le premier à apporter ces mots.

Sujets: Man of Steel, Justice League