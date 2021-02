Martian Manhunter a un avertissement dans une nouvelle photo de la Justice League de Zack Snyder

Cyborg est prêt pour la bataille dans une nouvelle image de Justice League de Zack Snyder. La dernière image du film est également accompagnée d’un terrible avertissement de Martian Manhunter, sur lequel les fans de DC s’interrogent beaucoup ces derniers temps. L’attente est presque terminée car HBO Max a annoncé que le 18 mars sera officiellement le jour où le monde verra le Snyder Cut. Quant à l’acteur de Cyborg Ray Fisher, ce sera probablement la dernière fois que nous verrons l’acteur jouer le personnage.

Alors que la nouvelle image de Zack Snyder Ligue de justice présente Cyborg dans une armure complète se chargeant dans la bataille, c’est la citation sur l’image qui retient le plus l’attention. « Il y a une guerre à venir », est la citation, qui est attribuée à Martian Manhunter. Il a déjà été révélé que le personnage de Calvin Swanwick de Harry Lennix allait être exposé en tant que Martian Manhunter dans la coupe théâtrale de 2017 de Ligue de justice. Comme les fans le savent tous, cela n’a pas fini par arriver, bien qu’il semble que cela soit sur le point de se produire maintenant.

En plus de Martian Manhunter, il a été révélé que Zack Snyder est revenu pour inclure davantage l’histoire de Cyborg, qui a été supprimée de la version 2017 lorsque Snyder a quitté la production. Au cours des dernières années, Snyder a partagé de nombreuses images en ligne pour prouver que Cyborg allait jouer un rôle beaucoup plus important dans le film, ce que Ray Fisher a depuis confirmé. Joss Whedon a pris en charge les reprises et aurait rendu la vie sur le plateau assez difficile à gérer, ce dont Fisher a parlé à plusieurs reprises depuis l’été dernier.

Ray Fisher se bat toujours publiquement avec WarnerMedia, ce qui lui a valu d’être renvoyé du film The Flash. Fisher avait précédemment déclaré qu’il ne travaillerait jamais pour le président de DC Films chez Warner Bros. Pictures, Walter Hamada. À son tour, le studio l’a laissé partir du film très attendu, le qualifiant de bluff. On ne sait pas quoi Le flash Le film fera l’affaire du personnage de Cyborg, mais il a été confirmé que Fisher ne sera pas refondu lorsque la poussière retombera.

Warner Bros. commence lentement à déplacer son objectif promotionnel de Wonder Woman 1984 et le placer sur Justice League de Zack Snyder, qui est à un peu plus d’un mois de la diffusion en continu sur HBO Max. Alors que la campagne promotionnelle est sur le point de démarrer, Ray Fisher jure qu’il participera à la promotion du film auprès des masses, même si le studio ne le veut pas. Quoi qu’il en soit, il semble que Snyder et Fisher soient toujours proches, il finira donc très probablement par apparaître dans des interviews avec le reste de la distribution le moment venu. En attendant de le savoir, vous pouvez consulter la dernière image de Ligue de justice ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Zack Snyder Compte.

Sujets: Snyder Cut, Justice League