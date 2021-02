Martha Stewart regrette de ne pas avoir hébergé «  SNL  »: «  J’aimerais ça sur mon CV  »

Martha Stewart a eu une carrière épique selon la plupart des normes, mais le joueur de 79 ans regrette en particulier une occasion manquée.

En 2004, le gourou du style de vie et femme d’affaires a été reconnu coupable de plusieurs accusations de crime, y compris de complot et d’entrave à la justice, et a purgé une peine de cinq mois dans une prison fédérale. Par la suite, elle a également purgé plusieurs mois de détention à domicile et de probation.

Pendant ce temps, Stewart s’est vu offrir la chance d’accueillir « Saturday Night Live », mais elle n’a pas été en mesure de saisir l’occasion, et elle dit que c’est quelque chose qu’elle pense encore à ce jour.

«Mon seul grand regret dont je puisse parler est que« Saturday Night Live »m’ait demandé d’accueillir. Mon agent de probation ne m’a pas donné le temps », a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar lors d’une nouvelle interview. «Cela m’a vraiment énervé, car j’aurais adoré avoir organisé ‘Saturday Night Live’. J’aimerais cela sur mon CV.

Stewart a été ouverte sur son temps en prison et a même récemment révélé qu’elle avait toujours le poncho dans lequel elle avait été photographiée lorsqu’elle a été libérée. Au cours de son entretien révélateur avec Harper’s Bazaar, le magnat des médias a affirmé qu’elle était mentalement forte lorsqu’elle est entrée en prison et a déclaré que l’expérience la rendait encore plus forte.

«C’était un événement très grave dans ma vie. Je prends cela très au sérieux », dit-elle. «Je ne suis pas amer à ce sujet, mais…. Ma fille connaît tous les problèmes qui en résultent. Il y en a plusieurs. »

Le passage de Stewart en prison a également conduit à une amitié étroite avec le rappeur Snoop Dogg, qui l’a décrite comme «la grande sœur que je n’ai jamais eue» lors d’une interview avec Harry Smith de NBC en 2019.

L’expérience de Stewart en prison a ralenti sa carrière pendant un certain temps, mais après une accalmie temporaire, le gourou du style de vie a appuyé sur le bouton d’accélération depuis. En 2020, elle a lancé une nouvelle émission HGTV appelée «Martha Knows Best» et elle exploite actuellement son entreprise à partir de sa ferme.

Alors, quelle est la prochaine étape pour le vétéran de l’industrie? Eh bien, elle prévoit de lancer une ligne de soins de la peau au CBD après le lancement réussi de sa gamme de bonbons gélifiés, de gouttes d’huile et de gélules au CBD.

N’ayant pas l’intention de ralentir de si tôt, Stewart a offert de solides conseils de carrière à d’autres entrepreneurs en herbe.

«Je l’ai dit tant de fois, mais prenez votre vie en main. Ne laissez pas les autres vous diriger. Sachez ce que vous voulez. J’y crois vraiment », dit-elle.