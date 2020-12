Marshall Bell parle du 30e anniversaire de Total Recall et de l’héritage de Kuato et George [Exclusive]

Kuato et son hôte humain George sont l’un des duos les plus emblématiques des années 90. Même les gens qui n’ont jamais vu Rappel total sont conscients de leur statut de secte. Marshall Bell a donné vie à Kuato et à George dans le classique culte de science-fiction du réalisateur Paul Verhoeven en 1990, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Pour célébrer, nous avons rencontré l’acteur de personnage emblématique pour revenir sur l’héritage de Kuato et George dans la culture pop.

Le 8 décembre, Lionsgate publie Total Recall sur 4K Ultra HD Blu-ray pour la toute première fois. Le package regorge de fonctionnalités spéciales, et même le réalisateur Paul Verhoeven a été épaté lorsqu’il a vu pour la première fois le traitement haute définition donné à son film. « C’est absolument merveilleux », a déclaré le cinéaste à propos de la restauration. « Il y a tellement de détails qu’on pourrait dire que c’est en trois dimensions. Bravo! »

Alors qu’Arnold Schwarzenegger est la star de la série, Marshall Bell s’est avéré être un véritable voleur de scène, présenté pour la première fois sous le nom de George, qui révéla plus tard que son frère jumeau mutant, Kuato, se cachait sous sa chemise. Bell joue les deux rôles grâce à des effets spéciaux à couper le souffle dirigés par Rob Bottin. S’adressant à Bell à la veille de la sortie du Blu-ray 4K, il nous dévoile de nombreux secrets des coulisses, ce que c’était que d’incarner Kuato et le processus d’audition qui lui a valu cette partie très unique.

Marshall Bell est un acteur accompli avec plusieurs succès à succès. Il est connu pour avoir volé des scènes dans un certain nombre de vrais favoris classiques et cultes, une liste de blanchisserie qui comprend également Soutenez-moi, Birdy, Un cauchemar sur Elm Street 2: La vengeance de Freddy, jumeaux, Dick Tracy, Tueurs nés et patrouilleurs de l’espace. Mais cela ne fait qu’effleurer la surface de sa longue et illustre carrière qui se poursuit aujourd’hui.

le Rappel total La version Blu-ray 4K Ultra HD contient un commentaire audio qui associe Arnold Schwarzenegger et le réalisateur Paul Verhoeven à parler longuement de la performance de Kuato, George et Marshall Bell. Marshall Bell lui-même n’a pas encore eu la chance de le vérifier, mais il pense que c’est un bas parfait pour à peu près tout le monde cette saison des vacances. Il y a beaucoup de fonctionnalités spéciales incluses qui plongent dans la magie des coulisses qui a donné vie au film, et le rôle de Bell dans cet héritage de longue date.

Marshall Bell aborde même l’une des questions les plus importantes et les plus controversées Rappel total. Cela s’est-il vraiment produit? Ou est-ce juste des vacances? L’acteur donne ses réflexions sur le remake de 2012 avec Colin Farrell et s’ouvre même un peu sur Soutenez-moi et son rôle dans la culture populaire.

Rappel total Les fans peuvent découvrir George et Kuato dans toute leur gloire 4K lorsque le classique de science-fiction restauré sera mis en vente à partir de ce mardi dans tous les bons détaillants et magasins en ligne du pays.

