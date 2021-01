Mars «  vacille  » en tournant, la cause exacte peut prendre «  des années de données de haute qualité  » à découvrir

Tendance FP11 janv.2021 10:27:18 IST

Les scientifiques ont maintenant découvert que Mars se tortille et vacille pendant qu’il tourne, et ils n’ont aucune idée de la raison pour laquelle le corps céleste le fait. Selon un rapport par EOS, les scientifiques ont détecté ce que l’on appelle le «vacillement de Chandler» sur Mars. Le phénomène est un mouvement répété des pôles sur la surface de la planète loin de son axe moyen de rotation. Le vacillement de Chandler survient lorsqu’un corps en rotation n’est pas une sphère parfaite et que le déséquilibre affectant sa rotation, indique le rapport. Le phénomène qui en résulte ressemble à un sommet qui se balance car il perd de la vitesse.

Les chercheurs ont découvert que les pôles de la planète s’éloignent jusqu’à 10 centimètres de l’axe de rotation moyen, avec un cycle répété d’environ 207 jours.

L’étude, menée par Alex Konopliv, ingénieur aérospatial au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, fournit de nouvelles informations sur l’intérieur de Mars. Selon les auteurs de l’étude, le temps qu’il faut au pôle pour terminer un cycle d’oscillation reflète à quel point le manteau de Mars peut se déformer. Cela permet aux scientifiques d’obtenir plus d’informations sur ses propriétés et son état thermique.

En parlant de cela, Konopliv a ajouté que l’oscillation est un très petit signal et nécessite des années de données de haute qualité pour la détection.

La nouvelle étude a permis aux chercheurs de calculer les effets de la gravitation sur les orbites de deux vaisseaux spatiaux de la NASA encerclant Mars. La quantité de données collectées pendant 18 ans à partir de l’orbiteur Mars Odyssey et Mars Reconnaissance, a assuré que l’oscillation était intrinsèque à l’intérieur et à la forme de la planète plutôt qu’à des faits externes.

Le mouvement sur Mars devrait naturellement s’éteindre, cependant, les chercheurs ne savent pas encore ce qui maintient l’oscillation et pensent que cela pourrait être dû aux changements de pression atmosphérique.

le résultats de l’étude ont été présentés dans le Lettres de recherche géophysique.

