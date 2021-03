Mars pourrait cacher des océans d’eau sous sa croûte, selon une étude

La valeur de l’eau des océans peut rester enfouie dans la croûte de Mars et ne pas être perdue dans l’espace comme on le pensait depuis longtemps, selon une nouvelle étude.

Des travaux antérieurs ont révélé que Mars était autrefois suffisamment humide pour couvrir toute sa surface avec un océan d’eau d’environ 330 à 4920 pieds (100 à 1500 mètres) de profondeur, contenant environ moitié moins d’eau que l’océan Atlantique de la Terre, a déclaré la NASA dans un communiqué. Puisqu’il y a de la vie pratiquement partout sur Terre où il y a de l’eau, cette histoire de l’eau sur Mars soulève la possibilité que Mars était autrefois le foyer de la vie – et pourrait encore l’héberger.

Cependant, Mars est maintenant froide et sèche. Auparavant, les scientifiques pensaient qu’après que la planète rouge a perdu son champ magnétique protecteur, le rayonnement solaire et le vent solaire l’ont dépouillée d’une grande partie de son air et de son eau. La quantité d’eau que Mars possède encore dans son atmosphère et la glace ne la recouvrirait que d’une couche globale d’eau d’environ 20 à 40 m d’épaisseur.

Mais des découvertes récentes suggèrent que Mars n’aurait pas pu perdre toute son eau dans l’espace. Les données de la mission MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) de la NASA et de l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne ont révélé qu’au rythme où l’eau disparaît de l’atmosphère de la planète rouge, Mars aurait perdu un océan mondial d’eau d’environ 10 à 82 pieds (3 à 25 m) de profondeur au cours de 4,5 milliards d’années.

Maintenant, les scientifiques découvrent qu’une grande partie de l’eau que Mars avait autrefois peut rester cachée dans la croûte de la planète rouge, enfermée dans les structures cristallines des roches sous la surface martienne. Ils ont détaillé leurs résultats en ligne le 16 mars dans la revue Science et à la Lunar Planetary Science Conference.

En utilisant les données des rovers et des engins spatiaux en orbite autour de Mars, ainsi que des météorites de Mars, les chercheurs ont développé un modèle de la planète rouge estimant la quantité d’eau avec laquelle elle a commencé et combien elle aurait pu perdre au fil du temps. Les mécanismes potentiels derrière cette perte comprenaient l’eau s’échappant dans l’espace, ainsi que son incorporation chimique dans les minéraux.

Une façon dont les scientifiques estiment la quantité d’eau perdue par Mars dans l’espace consiste à analyser les niveaux d’hydrogène dans son atmosphère et ses roches. Chaque atome d’hydrogène contient un proton dans son noyau, mais certains possèdent un neutron supplémentaire, formant un isotope appelé deutérium. L’hydrogène ordinaire s’échappe de la gravité d’une planète plus facilement que le deutérium plus lourd.

En comparant les niveaux d’hydrogène plus léger et d’atomes de deutérium plus lourds dans des échantillons martiens, les chercheurs peuvent estimer la quantité d’hydrogène ordinaire que la planète rouge aurait pu perdre au fil du temps. Étant donné que chaque molécule d’eau est composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène, ces estimations de la perte d’hydrogène martienne reflètent donc la quantité d’eau martienne qui a disparu, car le rayonnement solaire a séparé l’eau de Mars en molécules d’hydrogène et d’oxygène.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont découvert que des réactions chimiques pouvaient avoir conduit entre 30% à 99% de l’eau que Mars avait initialement dû enfermer dans des minéraux et enterrée dans la croûte de la planète. Toute l’eau restante a ensuite été perdue dans l’espace, expliquant les rapports hydrogène / deutérium observés sur Mars.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont suggéré que Mars a perdu 40% à 95% de son eau au cours de sa période noachienne il y a environ 4,1 milliards à 3,7 milliards d’années. Leur modèle suggère que la quantité d’eau sur la planète rouge a atteint ses niveaux actuels il y a environ 3 milliards d’années.

« Mars est devenue la planète sèche et aride que nous connaissons aujourd’hui il y a 3 milliards d’années », a déclaré à 45secondes.fr l’auteur principal de l’étude, Eva Scheller, spécialiste des planètes au California Institute of Technology à Pasadena.

Les nouvelles estimations de la quantité d’eau enfouie dans la croûte martienne varient largement en raison de l’incertitude sur la vitesse à laquelle Mars a perdu de l’eau dans l’espace dans un passé lointain, a noté Scheller. Elle a expliqué que le rover Perseverance de la NASA, qui a atterri sur Mars en février, peut aider à affiner ces estimations, « car il se dirige vers l’une des parties les plus anciennes de la croûte martienne, et peut donc nous aider à déterminer le processus passé de perte d’eau. à la croûte beaucoup mieux. «

Bien qu’une grande partie de l’eau de Mars puisse encore être enfermée dans sa croûte, cela ne signifie pas que les futurs astronautes de la planète rouge trouveront facile d’extraire cette eau pour les aider à y vivre, a averti Scheller.

« Dans l’ensemble, il n’y a toujours pas beaucoup d’eau dans la croûte martienne, donc vous auriez à chauffer beaucoup de roches pour obtenir une quantité appréciable d’eau », a déclaré Scheller.

Publié à l’origine sur 45secondes.fr.