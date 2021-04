Mars en couleur et en 8k: cette vidéo nous permet de nous plonger dans la beauté surprenante de la planète rouge

Le Meridiani Planum est une plaine équatoriale martienne située à l’ouest du Sinus Meridiani. En 2004, Opportunity a atterri sur le site pour étudier quelque chose qui intriguait les scientifiques depuis de nombreuses années: l’hématite. Sur Terre, cet oxyde de fer apparaît presque exclusivement associé à l’eau liquide. Et, bien sûr, la question était évidente Quelles étaient (des quantités disproportionnées) d’hématites comme vous le faites dans un endroit (si extrêmement sec) comme Mars?

Cependant, la plupart d’entre nous ne connaissent pas le Meridiani Planum pour cela, mais pour quelque chose de beaucoup plus prosaïque: c’est l’une des immenses plaines que Mark Watney (Matt Damon) a dû traverser dans le film ‘Le Martien’. Le seul problème est que, évidemment, les images du film n’ont pas été prises sur Mars, mais dans le Wadi Rum (Jordanie) où Lawrence d’Arabie a installé l’un de ses camps de base. Heureusement, nous avons plus de façons de voir les paysages puissants de l’équateur martien.

Mars et bien plus en 8k

Seán Doran est déjà une vieille connaissance de nous tous passionnés par l’espace. Chercheur de la NASA et de l’ESA, il possède sur sa chaîne YouTube de véritables joyaux multimédias dans lesquels il utilise (et serre) des images ouvertes de différents projets spatiaux. Dans le cas présent, ce sont des images HiRISE, la chambre du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA et couvrir environ un kilomètre de la surface martienne.

Mais il y a beaucoup plus: le soleil, les tempêtes de sable ou les incendies d’Australie sont quelques-unes de ses dernières vidéos, mais comme je l’ai dit, il a de vraies merveilles. Ça ne fait jamais de mal de prendre un moment pour nous surprendre avec la beauté de la Terre, du système solaire et de la profondeur de l’espace.

L’itinéraire d’El Marciano

Route du « martien » à travers Meridiani Planun

Au cas où vous auriez le moindre doute sur ce qu’était exactement l’itinéraire que Mark Watney a « suivi » dans le livre et le film, je vous laisse l’infographie du haut. Il est très utile de comprendre topographiquement les enjeux du voyage et, surtout, de réjouissez-vous de la précision scientifique avec laquelle Andy Weir nous a ravis dans ce (presque) classique de la science-fiction dure.

Un nouveau voyage sur Mars

Depuis quelques semaines, Mars a un «nouvel habitant»: le Rover Perseverance. Le 18 février, le rover a réussi à atterrir sur le sol martien, où il s’est déjà mis au travail et d’où il nous a envoyé de nouvelles images haute résolution. Nous n’avons toujours pas de vidéos 8K, mais Seán Doran lui-même a téléchargé un clip d’une demi-heure avec des images 4K qui ne sont pas gaspillées.

Image | Sean Doran