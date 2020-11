Marraine, avec Isla Fisher, pour enchanter les téléspectateurs de Disney + cette saison des fêtes

Marraine, une toute nouvelle comédie de Noël enchantée avec Isla Fisher (Confessions d’un accro du shopping, Crashers de mariage) et Jillian Bell (La Bretagne court un marathon, Nuit agitée) vient exclusivement à Disney +.

Situé à Noël, Marraine est une comédie sur Eleanor, une jeune fée marraine en formation (Jillian Bell) qui, en apprenant que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens ont encore besoin de marraines fées. Trouvant une lettre égarée d’une fille de 10 ans en détresse, Eleanor la retrouve et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) travaillant dans une station d’information à Boston. Ayant perdu son mari plusieurs années plus tôt, Mackenzie a pratiquement abandonné l’idée de «Happily Ever After», mais Eleanor est déterminée à donner à Mackenzie un relooking de bonheur, qu’elle le veuille ou non.

Marraine est réalisé par Sharon Maguire (Journal de Bridget Jones, Bébé de Bridget Jones) et produit par Justin Springer (Dumbo, Tron l’héritage). Diane L. Sabatini (la belle et le Clochard), Tom Pollock (Ghostbusters: l’au-delà), Ivan Reitman (chasseurs de fantômes) et Amie Karp (Ghostbusters: l’au-delà) ont servi de producteurs exécutifs.

Marraine fera ses débuts sur Disney + le vendredi 4 décembre 2020.