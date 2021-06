Mark Strong blâme l’audition désastreuse du méchant 007 dans Drunken Night Out avec Daniel Craig

Mark Strong, connu pour ses rôles dans le Kingsman série et la nouvelle sortie Cruelle, récemment révélé à Sky One’s Il y a quelque chose à propos des films qu’il avait déjà auditionné pour être James Bond scélérat. L’audition avait eu lieu dans les années 90 et c’était lorsque la franchise mettait en vedette Pierce Brosnan en tant que protagoniste titulaire.

Malheureusement, en raison d’une grosse nuit de beuverie avant le jour de l’audition, les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme prévu. La vraie ironie ici est que le copain de boisson de Strong ce soir-là n’était autre que le futur 007 James Bond lui-même, Daniel Craig. S’exprimant sur l’expérience, Mark Strong avait ceci à dire.

« J’ai appris les vers… et pour fêter ça, je suis sorti boire un verre, et je me suis énervé. J’en ai trop fait et le lendemain, j’avais gravement la gueule de bois.

Évidemment pas du genre à abandonner facilement, Marquez fort s’est rendu avec lassitude à l’audition susceptible de changer de carrière et a fait de son mieux pour impressionner les huit cadres qui lui faisaient face derrière leur bureau. Hélas, ce n’était pas son jour.

« J’ai commencé, puis j’ai juste oublié mes répliques, je ne pouvais pas me souvenir de ce qu’elles étaient et elles se sont toutes en quelque sorte effondrées. Je transpirais, c’était une expérience terrible – mais j’en ai vraiment appris. »

Il a ensuite révélé que Daniel Craig était son copain de beuverie cette nuit fatidique. Lui et Craig ont déjà vécu ensemble et ont joué dans le drame de la BBC Nos amis du Nord.

« L’ironie, c’est que le gars avec qui j’étais sorti la nuit avant de m’énerver était Daniel Craig. Alors je lui en veux ! »

Daniel Craig a ironiquement succédé à Brosnan en tant qu’espion anglais emblématique dans les années 2006 Casino Royale. Il a maintenant joué le rôle de James Bond dans un total de quatre films, dans la série de films éponyme, avec un cinquième ensemble qui sortira plus tard cette année. Après un certain nombre de retards dus à la pandémie de Covid-19, les fans de Bond peuvent désormais s’attendre à voir le dernier film, et le 25e de la série James Bond, intitulé Pas le temps de mourir, en salles le 30 septembre 2021. Réalisé par Cary Joji Fukunaga, le film mettra en vedette un casting de stars aux côtés de Craig, dont Rami Malek, Naomie Harris, Christoph Waltz et Ralph Fiennes, entre autres.

Heureusement, les choses ne se sont pas trop mal passées pour Mark Strong non plus. Après un certain nombre d’apparitions dans des films bien reçus dont Déchirer, foutre une branlée (2010), Zéro sombre trente (2012) et le Jeu d’imitation(2014), Strong est apparu dans le hit au box-office Kingsman : les services secretscomme Merlin, un rôle qu’il a repris plus tard dans la suite de 2016 Kingsman : le cercle d’or. Vous pouvez actuellement attraper Mark Strong dans le rôle de John, le valet de chambre et fidèle complice de la baronne, dans Disney’s 101 Dalmatiens préquelle d’action en direct, Cruelle,qui est sorti la semaine dernière le 28 mai simultanément dans les salles et sur Disney Plus avec Premiere Access.

Cruelle, qui met également en vedette Emma Stone dans le rôle de Cruella et Emma Thompson dans le rôle de la baronne, raconte comment une jeune femme nommée Estella embrasse son côté méchant pour devenir la méchante et vengeresse Cruella de Vil. Cette nouvelle est une gracieuseté de Sky One Il y a quelque chose à propos des films via The Hollywood Reporter.

