Mark Hoppus est-il en train de mourir ? La mise à jour de la chimiothérapie du chanteur Blink-182 fait craindre aux fans que son cancer ne soit en phase terminale

Le 23 juin, Mark Hoppus, chanteur principal et co-fondateur de blink-182, a révélé qu’il luttait contre le cancer depuis des mois maintenant – suivre une chimiothérapie, avoir peur tout le temps.

Hoppus a publié une déclaration sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

« Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer. J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça. Je J’ai encore des mois de traitement devant moi, mais j’essaie de rester optimiste et positif. J’ai hâte de vous voir tous à un concert dans un proche avenir. Je vous aime tous », lit-on sur la photo dans le post.

Mais les fans s’inquiètent du diagnostic de Hoppus, craignant le pire.

Mark Hoppus est-il en train de mourir ?

Le chanteur de blink-182 n’a pas révélé pour quel type de cancer il est traité, à quel stade il se trouve et/ou si les médecins considèrent ou non son diagnostic comme terminal.

Un utilisateur de Reddit a fait un peu de détective pour voir s’il pouvait en savoir plus sur le stade dans lequel Hoppus pourrait se trouver, de quel cancer il s’agit ou s’il est vraiment en train de mourir.

La chimiothérapie n’est pas rare pour les personnes diagnostiquées avec un cancer, mais les transfusions sanguines sont intéressantes.

Selon cancer.org, « La plupart des médicaments de chimiothérapie affectent les cellules de la moelle osseuse. Cela conduit généralement à un faible nombre de cellules sanguines et peut parfois exposer une personne à un risque d’infections ou de saignements potentiellement mortels. »

Les transfusions sanguines sont particulièrement populaires auprès des patients atteints de leucémie, mais les commentateurs de Reddit pensent que c’est autre chose.

Un autre rédacteur a souligné que Hoppus fumait depuis plus de 20 ans, il n’est donc pas totalement déraisonnable de croire qu’il pourrait s’agir d’un cancer du poumon. Selon le National Cancer Institute, le taux de survie à 5 ans pour le cancer du poumon est de 21,7%, un chiffre mince.

Espérons que les médecins de Hoppus l’aient détecté tôt et soient en mesure de fournir un traitement adéquat – nous avons besoin que ce héros de l’enfance reste beaucoup plus longtemps.

Bien qu’il ne sache pas pour quel type de cancer Hoppus est traité, il y a eu une vague d’amour de la part des fans et des amis.

Les gens se sont souvenus des fois où ils sont allés voir le groupe en live, ou comment certaines de leurs chansons les ont aidés à traverser des moments vraiment difficiles.

Blink-182 était l’un des groupes pop-punk les plus populaires de la fin des années 90 au début des années 2000, et leurs fans sont parmi les plus fidèles de tous les temps. Ils ont passé 9 albums studio, une interruption de 5 ans, un conflit interne, des retards d’album – la liste est longue.

Mais tout cela n’a pas d’importance quand les gens que vous idolâtrez sont en difficulté.

Les amis de Hoppus et même ses camarades de groupe sont restés à ses côtés tout le temps. L’ancien guitariste et co-fondateur de blink-182, Tom DeLonge, a tweeté comment il était au courant de son diagnostic pendant un certain temps, ajoutant qu' »il est fort et un surhumain ».

Travis Barker, batteur de blink-182, a partagé des photos d’eux ensemble sur son histoire Instagram, les sous-titrant avec son amour pour Hoppus. Il a également dit à E! News : « Mark est mon frère et je l’aime et le soutiens. Je serai avec lui à chaque étape sur scène et en dehors et j’ai hâte que nous rejouions ensemble bientôt. »

D’autres artistes et groupes musicaux ont montré leur soutien au bassiste et chanteur de longue date.

Jimmy Eat World, Wolf Van Halen, Taking Back Sunday et même Spotify ont tweeté sur Hoppus, ne partageant que des mots gentils et des vœux de bonheur.

Alors que le chanteur de 49 ans n’a jamais précisé de quel cancer il a été diagnostiqué, il a montré sa gratitude envers les médecins qui le soignaient, ainsi que sa famille et ses amis pour l’aider à traverser.

Blink-182 a sorti son neuvième album studio en 2019 et a sorti un single en 2020 intitulé « Quarantine ».

Hoppus avait annoncé qu’ils se préparaient pour un autre album, mais qu’il ne sortirait pas avant 2021 – cette année. Cependant, avec le traitement et le diagnostic de Hoppus, l’album connaîtra probablement un retard.

Il est rassurant de voir que Hoppus regarde déjà vers l’avenir et continue sa vie une fois sa bataille contre le cancer terminée.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.