Maritime Calling amène les joueurs à un RPG marin de Roguelike plus tard cette année

Tiamat Games a annoncé son expérience de roguelike en mer Appel maritime pour PC plus tard cette année. Le titre placera les joueurs dans le siège du capitaine d’un voilier et leur permettra de défier la nouvelle frontière de l’océan. Explorez un archipel florissant à l’ère de l’exploration en prenant la mer et suivez un appel de danger et d’aventure.

Appel maritime est un titre unique qui donne aux joueurs la responsabilité de leur équipage, de leur destination et de leur aventure. En tant que RPG, les joueurs seront en mesure de gérer tous les aspects de leur navire et doivent s’assurer que leur équipage reste heureux et que le navire reste en pleine forme. Ce n’est pas une mission ou une quête facile, mais c’est une mission qui peut offrir de grandes récompenses à ceux qui peuvent conquérir la mer.

Voyagez en haute mer et prenez en charge un équipage de paysans non qualifiés dans cette expérience de simulation complète. Faites face aux difficultés et aux excitations de la conduite d’un navire pendant votre voyage vers des terres inconnues. Appel maritime est le rêve de tout amateur de mer car il ouvre un nouveau monde de voyage nombril accessible.

Prenez le contrôle direct de votre navire, des voiles à la direction, tout en traversant lentement la mer. Évitez les rivages, les rochers et autres dangers car cette simulation fera chavirer des navires commandés par des individus non perceptifs.

Le monde est diversifié et généré de manière procédurale. Interagissez avec différents styles d’îles, de récifs, de hauts-fonds et de régions orageuses en explorant l’inconnu. À bord, il est important de gérer l’équipage de votre navire et de vous assurer que son humeur reste positive et que le navire reste bien approvisionné.

Votre équipage est composé de divers personnages qui ajoutent une touche de RPG à cette expérience. Chacun a ses propres traits et attributs, et vous serez obligé de résoudre les petits conflits qui se développent entre eux.

Parcourez les terres, dirigez des expéditions et trouvez des ressources de luxe en revendiquant de nouveaux mondes au nom de votre pays. En pénétrant dans les terres, résolvez un mystère et rassemblez des ressources tout en interagissant avec les indigènes suspects.

Ce jeu est une expérience de jeu à votre propre vitesse qui n’évolue que si vous le souhaitez. Personnalisez votre bateau à votre guise et profitez de votre temps pour explorer les eaux libres de ce monde étrange.

C’est un bon titre pour les joueurs de tous âges. Il inclut du piratage, mais de manière générale, ce titre reste dans les moyens d’un environnement de simulation.

Appel maritime est prêt à sortir le Vapeur au troisième trimestre 2021.