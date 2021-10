Marionette: Le thriller Creepy Kid d’Elbert Van Strien obtient une nouvelle bande-annonce

Qui n’aime pas une histoire d’horreur sur un enfant effrayant ? Le présage, La mauvaise graine, Village des damnés même L’anneau si vous vouliez compter les enfants fantômes effrayants. En novembre, le public obtiendra un nouveau titre à ajouter à cette liste sous la forme de Marionnette. Regardez la bande-annonce ci-dessous!

Du cinéaste Elbert van Strien, le film suit la pédopsychologue Marianne Winter, qui est amenée à aider un garçon de dix ans perturbé nommé Manny. Manny semble avoir un don pour le dessin, en particulier les dessins d’événements qu’il prétend avoir eu lieu à cause de lui. Marianne, dans un premier temps, l’ignore jusqu’à ce que Manny commence à prédire des détails étrangement corrects sur sa vie. Plus Marianne enquête, plus Manny dessine, jusqu’à ce que les choses finissent par devenir incontrôlables. Le film semble s’appuyer fortement sur le genre thriller, ce qui rend le public incertain si de véritables forces surnaturelles sont en jeu ou si tout est dans la tête de Marianne.

Marionnette a commencé comme un court métrage De Marionettenwereld, sorti en 1993. Le réalisateur Elbert van Strien, qui a réalisé le court métrage, a décidé de revisiter le concept et de le développer en un long métrage. Initialement, Matt Damon avait exprimé son intérêt à jouer dans le film, mais comme il a l’habitude de perdre des rôles, le rôle principal a fini par revenir à Thekla Reuten, qui est surtout connue pour son rôle de Jillian dans le Nonne guerrière séries télévisées. Interrogé sur les changements apportés au personnage principal, Reuten a déclaré ceci à NU.nl.

« Le scénario est substantiellement fort et intemporel, même maintenant, il est toujours très pertinent. Rien n’a changé dans le rôle, seul un « elle » en a été fait. Ce n’est donc pas un personnage avec des stéréotypes, et j’ai ressenti cela quand j’ai lisez-le. Marianne est une femme sensée et sans chichi.

Les crédits de réalisation passés d’Elbert van Strien incluent Two Eyes Staring, le court métrage Wereld van encore debout, et le téléfilm Oncle Hank. Aux côtés de Strien, Ben Hopkins est également crédité en tant qu’écrivain, dont les crédits passés incluent Perdu à Karastan, Naples : la ville des damnés, et Le marché : une histoire de commerce. Elijah Wolf, qui joue Manny, a déjà travaillé sur le court métrage Fleur sauvage. Les autres noms de la distribution sont Peter Mullan, Emun Elliott, Sam Hazeldine, Bill Paterson, Rebecca Font et Dawn Steele.

Marionnette a été tourné à Aberdeen en Écosse. Les sociétés de production créditées sont Accento Films, Black Camel Pictures et BosBros. S&R Films s’occupera de la distribution du film. Le film devait initialement être projeté au Festival de Cannes en 2020, mais a été annulé en raison de l’épidémie et de la pandémie de COVID-19. Il a depuis fait ses débuts dans les salles de cinéma aux Pays-Bas en octobre 2020 et plus tard en Corée du Sud le 17 février 2021. Le film devrait sortir en numérique le 3 novembre via des plateformes de streaming telles qu’Amazon, Vimeo et On-Demand Cable. Le 3 décembre, MarionnetteLa version de sera étendue pour inclure les plateformes iTunes, Vudu/Fandango et Google Play.