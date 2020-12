Mario Lopez est le colonel Sanders dans le mini-film KFC de Lifetime Une recette pour la séduction

Mario Lopez est le colonel Harland Sanders dans le mini-film original KFC de Lifetime, Une recette pour la séduction. L’acteur a été assez occupé ces derniers mois avec Peacock’s Sauvé par le gong redémarrer, où il est de retour en tant que AC Slater. Maintenant, il est là pour terminer 2020 en jouant une version sexy de l’ambassadeur et symbole emblématique de KFC pour le mini-film Lifetime, diffusé ce dimanche 13 décembre. Et oui, ce film de 15 minutes est 100% réel.

Une recette pour la séduction est mis en place comme un film original à vie traditionnel, qui promet du suspense, de la romance et le potentiel pour le jeu de «volaille». Mario López semble assez convaincant en tant que nouvelle version du Colonel, d’autant plus que nous avons vu tant d’acteurs et d’actrices différents jouer le rôle au cours des dernières années. Cependant, c’est très différent de tout ce que nous avons vu de KFC et de Lifetime auparavant. Le film présente une histoire d’amour torride de vacances où une jeune héritière se bat avec les affections d’un prétendant trié sur le volet par sa mère. Mais lorsqu’un beau jeune chef avec une recette secrète de poulet frit et un rêve arrive, il déclenche une série d’événements qui démêlent les plans sournois de la mère.

Évidemment, Une recette pour la séduction est un stratagème marketing pour promouvoir un nouvel accord KFC. «Pour améliorer l’expérience visuelle de la romance de vacances frite, les consommateurs peuvent commander KFC sur Uber Eats pour livraison et obtenir six offres supplémentaires croustillantes gratuites avec un achat de 20 € ou plus», ce qui pourrait aider certains fans de KFC qui sont coincés à l’intérieur. Tout en appréciant le goût délicieux des 11 herbes et épices secrètes du colonel, les téléspectateurs peuvent partager tout le drame en voyant Mario Lopez avec une fausse moustache et une barbiche séduire son chemin dans le cœur d’une femme.

Andrea Zahumensky, CMO US KFC, déclare: « Nous ne sommes pas étrangers à réchauffer les choses pour les fêtes, tout comme notre fameuse bûche parfumée au poulet frit ». Elle a ajouté que Une recette pour la séduction a été fait pour donner aux gens un peu de répit pour les vacances après une année tumultueuse. « Une recette pour la séduction est une excuse parfaite pour se pelotonner à la maison et s’évader dans le vôtre heureux pour toujours », a conclu Zahumensky. David DeSocio, EVP, Ad Sales Marketing & Partnerships, A + E Networks, avait ceci à dire.

« Lifetime est la maison de vacances idéale pour donner vie à ce conte épicé et inattendu. Grâce à un casting formidable et avec un clin d’œil aux sensibilités uniques célébrées dans les films Lifetime, cette coproduction met en lumière le point de vue de chaque marque et les marie dans un style amusant et amusant. authentique. A + E Networks propose des créations personnalisées que nos publics et nos clients adorent. «

Une recette pour la séduction est le tout premier contenu de format intermédiaire personnalisé de marque Lifetime et KFC. Le mini-film original à vie est un ajout ludique à la liste de films C’est une vie merveilleuse de Lifetime, qui continue d’être la destination préférée des fans pour le contenu des vacances. Après sa première linéaire, Une recette pour la séduction continuera à être disponible tout au long de la période des fêtes sur le site Web Lifetime et toutes les applications Lifetime, ainsi que sur les plateformes de vidéo à la demande. Vous pouvez consulter la première bande-annonce ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle à vie.

