Mario Judah affirme qu’il a été approché par la WWE

Juda sur le ring?

Mario Judah a explosé récemment. La vision du hip-hop hardcore du Floridian l’a lancé dans la stratosphère. Judah a failli casser Internet en sortant sa version de l’album tant attendu de Playboi Carti Whole Lotta Red. Même Drake a remarqué le jeune et le venu, ce qui est un assez gros exploit. «Drake, tu es un frère de légende, c’est tout ce que je vais dire. Merci d’avoir contacté mon frère », a déclaré Judah. «Le monde protège Drake à tout moment. Il est incroyable. [He’s] la chèvre. » Maintenant, il semble que Juda reçoive un autre grand co-signe, bien que d’un endroit très différent. Le jeune artiste a joué à la WWE l’automne dernier et il semble que la société de sports de performance soit intéressée à collaborer davantage avec Judah. Dans une interview avec Musique de notre génération, Judah révèle que la WWE l’a contacté. « Ils ont tendu la main », répond Juda lorsqu’on lui dit qu’il ferait un grand lutteur. « Commentez ci-dessous, que voulez-vous qu’il se passe », continue Juda. «Tu veux que je me batte? Tu veux que je sors juste avec une chanson thème et qu’ils jouent juste ma chanson? Tu veux vraiment que je sors et que je lutte contre un enfoiré? Faites-moi savoir.