Mario Golf Super Rush annoncé sur Nintendo Direct

Voulez-vous frapper la balle? Eh bien, n’attendez plus, Mario Golf Super Rush a été annoncé dans le Nintendo Direct.

Coupable, vous savez que Mario, en plus d’être plombier et italien, a beaucoup de passe-temps qui font de lui une personne très polyvalente. C’est pourquoi nous aimons rencontrer le nouveau-né Mario Golf Super Rush annoncé.

Et c’est ça, qui n’a pas manqué le titre sportif étrange du plombier? Mario 3D World + Bowser Fury est sans aucun doute un grand jeu, mais parfois le corps nous demande quelque chose de plus que des plates-formes. Et bien que nous ayons du tennis et des karts, cela nous appelle beaucoup.

Après tout, la grande majorité des titres de ce calibre sont connus pour être extrêmement addictifs, offrant mille et une possibilités. Ce ne sera pas moins, puisque, entre autres, nous aurons un mode histoire qui ravira le plus de fans.

Mais savez-vous vraiment quel est le meilleur? Qu’ils nous ont donné une date à laquelle s’accrocher. S’il n’y a pas de problème (et Nintendo ne les donne généralement pas quand il donne une date), nous aurons Mario Gold Super Rush le 25 juin.

Il semble que l’été va être plein de titres à apprécier, avec quoi d’autre vont-ils nous surprendre?